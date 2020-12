Les dan confort y apoyo emocional en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán

Excélsior

Don Ramón Perusquía, de 63 años, recorrió en silla de ruedas el pasillo del área de covid-19, rodeado por enfermeras, médicos, camilleros y afanadores, quienes lo despidieron con un minuto de porras “Chiquitibúm a la bimbon ba, Ramón, Ramón, ra, ra, ra”. “Bravo Ramón”. “Lo lograste”. “Lo logramos”. “Adiós Ramón”.

Los aplausos continuaron hasta que salió de la zona restringida para reunirse con sus familiares. Todo el personal, y muchos de ellos entre lágrimas, mostró un gran entusiasmo porque este paciente sobrevivió y se fue a casa después de estar intubado y 85 días hospitalizado en terapia intensiva, a causa de una neumonía por covid-19.

Algunas de las enfermeras encargadas de cuidar cada minuto de la estancia de Ramón, en terapia semicrítica, en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ) fueron: Mayra Arce Domínguez, Carolina Torres Mora y Genoveva Romero Araujo.

Ellas se convirtieron en los ojos y los oídos de los médicos y hasta quienes le pusieron música, cuando dejó de estar sedado e hicieron videollamadas frecuentes con sus familiares para devolverles un poco de tranquilidad a ellos, y al paciente, el entusiasmo y ánimo de seguir luchando por su vida, recordándole que lo esperaban y necesitaban en su hogar.

“Si volviera a nacer, sin pensarlo, volvería a ser enfermera. Me llena de orgullo y de satisfacción ver nuestro trabajo, de todas y todos, del gran equipo que formamos aquí, para ayudar a los pacientes a salvar sus vidas. Ramón es un claro ejemplo de toda nuestra labor”, dijo Mayra Arce Domínguez, enfermera asignada al área covid en el INCMNSZ, en entrevista con Excélsior.

Los mejores regalos que han recibido las enfermeras son los videos de los familiares, que les envían para agradecer todo el trabajo que han hecho por sus pacientes, y por ser parte del equipo médico que devolvió a un padre, a un hermano o a una madre.

Mayra sacó su celular para mostrar en su WhatsApp, varios de los videomensajes que tiene guardados, en los que los familiares le expresaron su enorme cariño y profundo agradecimiento:

“Mi nombre es Erika Zepeda y hoy recibí la noticia de que mi mamá ya está en piso, después de estar ocho días en área de terapia intensiva, intubada, quiero agradecer al equipo médico, quiero agradecer a las enfermeras, a la enfermera Mayra, que fue muy linda desde el primer momento, me mostró cómo mi mamá estaba inconsciente, pero me permitió hablarle, para que ella supiera que estábamos presentes, yo sé que ustedes también dan una batalla diaria y sé muy bien que sus familias los esperan. Sabía que mi mamá, con este personal médico, estaba en las mejores manos. No sólo nos regresaron a un ser humano, sino a una abuela, una amiga, porque eso es para nosotros”.

Una vez que la esposa y el hermano de don Ramón, Mauricio Perusquía, bajaron de la camioneta, Mayra Arce los reconoció de inmediato y se les acercó para decirles que ella era esa enfermera (debajo de los goggles, la mascarilla y el traje de protección) que, durante estos casi tres meses de estancia del paciente, fue uno de los vínculos para unirlos, a través de audios de WhatsApp o videollamadas.

“Nosotras nos hemos involucrado tanto con el paciente, que al ver la necesidad de su familia, de no saber el uno del otro, surgió la necesidad de lograr que se vieran y ser un vínculo. Entonces, apoyados por la subdirección de enfermería, por el equipo de psicología, que nos ha ayudado bastante, se formó una actividad, que son videollamadas y que se hacen a través de una iPad”, explicó Mayra.

Mientras el paciente está sedado, el contacto con los familiares se establece solamente a través de audios por WhatsApp.

“No me parece muy prudente que los familiares tengan videollamadas con sus enfermos si están sedados, porque se pueden impresionar. Sin embargo, tenemos la esperanza de que el paciente sí pueda estar escuchándolos. Les ponemos los audios y la familia se encarga de estarles hablando y diciéndoles lo mucho que los quieren y los necesitan en casa”, contó Mayra.

Hay familias muy acostumbradas a echar porras, otras son muy sentimentales y les hablan con mucho cariño a su paciente.

“De repente, sí sientes un nudo en la garganta y un hueco aquí, en el pecho, pero también es nuestra fortaleza, porque yo te lo puedo decir, no soy enfermera sólo de profesión, también soy una enfermera de corazón”, exclamó Mayra.

Una vez, un paciente que despertó, luego del coma inducido, al ser intubado, las primeras palabras que dijo fueron dedicadas a una de las enfermeras.

A Carolina Torres le pidió permiso para comentarle “oiga enfermera Caro, qué bonito carácter tiene”, pues ella misma ha dicho que le gusta sonreír hasta con los ojos.

“Y eso que me dijo el paciente, la verdad que me llenó el alma, casi lloro”.

Los pacientes tienen una estancia hospitalaria bastante prolongada, de entre uno y tres meses, así que el personal médico se encariña mucho con ellos.

“Nos encargamos de darles confort, nos encargamos de darles apoyo emocional cuando ellos lo necesitan. Tienen que conservar una actitud positiva, porque recordemos que el estado de ánimo está directamente relacionado con el sistema inmunológico, entonces si los pacientes tienden a deprimirse, también su sistema inmunológico se deprime y menos puede luchar contra esa enfermedad”, aseguró Carolina Torres.

En este hospital público las enfermeras les ponen música y muchas veces, además, les prestan las tablets para que vean algo de videos en internet o contacten a sus familiares.

LO EXTRAÑARÁN

“También, si ellos nos dicen que les gusta Pedro Infante, pues les ponemos a Pedro Infante y nos ponemos a cantar con ellos”, dijo la enfermera Caro.

Tanto Caro, como Mayra y Genoveva, se acercaron a la silla de ruedas de don Ramón para expresarle la alegría que sentían de verlo irse a casa y lo mucho que lo iban a extrañar.

Él representa al 84% de los pacientes intubados que sobrevive en el INCMNSZ.

Nutrición es uno de los hospitales en México y el mundo que ha alcanzado una tasa de mortalidad de 16%, esto en las últimas semanas, de acuerdo con el doctor Guillermo Domínguez Cherit, subdirector de Medicina Crítica de este instituto, que se ha caracterizado precisamente por la formación de recursos humanos altamente calificados, en especialidades médicas y en enfermería.

Mientras que la mortalidad en México dista mucho de obtener los resultados de este instituto, en pacientes intubados, basado en las cifras reportadas por la Dirección General de Epidemiología, alcanzó un 73.7%, de acuerdo con un estudio del Departamento de Medicina Crítica, Neumología y Anestesiología del INCMNSZ, coordinado por el doctor Silvio A. Ñamendys Silva. Es decir, que sobrevive menos de 26%.

“Creo que es muy importante que, en cualquier área crítica, todos quienes nos encontramos involucrados, incluyendo médicos y enfermeras, nos comuniquemos y estemos unidos. Sabemos que, si no trabajamos de la mano, el paciente es el único que se verá afectado. Nosotros aprendimos a trabajar todos juntos, con los de inhaloterapia, fisioterapia, incluso con el personal de afanadores y de cocina. Aquí todos somos un gran equipo”, concluyó Genoveva Romero Araujo, enfermera de terapia intensiva.

Antes de que la familia de Ramón lo subiera a su vehículo, para por fin, luego de casi tres meses de hospitalización, poder llevárselo a casa, se despidió de todo el personal médico con estas palabras: “Siempre, siempre, estaré muy agradecido con ustedes”.