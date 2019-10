Les prometen ayuda y solo les entregan cheques de cartón

Ciudad de México— Los recursos comprometidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador para los municipios guerrerenses de Cochoapa el Grande y Metlatónoc llegaron solo en cartón, acusaron ediles.

En julio pasado, el mandatario hizo entrega de dos cheques simbólicos a estos municipios, que amparaban la cantidad de 21 millones de pesos para cada uno, como parte de los recursos obtenidos de la subasta de casas y bienes confiscados al narco.

Pero luego de tres meses, ninguno de las dos localidades han recibido los recursos.

Cochoapa el Grande y Metlatónoc, que están enclavados en la región de la Montaña, son dos municipios con los más altos índices de marginación y pobreza en Guerrero y en el País.

"Solo tengo este chequesote, pero es de cartón y de qué sirve", acusó la alcaldesa perredista de Cochoapa el Grande, Edith López Rivera.

Tampoco el alcalde de Metlatónoc, Zeferino Villarreal, ha recibido nada.

En entrevista, el edil morenista dijo que el Gobierno federal les ha dicho que faltan una serie de trámites para que les hagan llegar los recursos.

"Yo espero que no sea hasta el otro año, necesitamos ese dinero para rehabilitar los caminos que quedaron destrozados por las lluvias que provocó la tormenta tropical Narda", dijo Villarreal.

La alcaldesa de Cochoapa señala que la gente de las comunidades le pide explicaciones sobre si ya recibió el recurso para que se realicen obras sociales.

Contó que luego de que el presidente le entregó el cheque de cartón en julio, durante su conferencia mañanera, ella convocó a una sesión de Cabildo en la que se acordó que ese recurso se iba a utilizar para la rehabilitación de caminos.

Sin embargo, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) no les ha depositado el recurso y ella ignora los motivos.

López Rivera indicó que cuando le entregaron el cheque de cartón en Palacio Nacional, le dijeron que abriera una cuenta bancaria a nombre del Ayuntamiento para que se les hiciera el depósito.

"Ese mismo día abrimos la cuenta bancaria, pero hasta el momento seguimos esperando", afirmó.

La presidenta municipal dijo que incluso ya está el documento del convenio con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para que se realicen las obras de rehabilitación de caminos en las comunidades de su Municipio, pero que mientras la SAE, no libere el dinero, no habrá firma de convenio.

Señaló que esos 21 millones de pesos les hacen mucha falta en este momento para la rehabilitación de caminos de muchos pueblos que están incomunicados, luego de la afectación de las lluvias por "Narda".

Dijo que en los próximos días se trasladará a la Ciudad de México para hablar con funcionarios de la SAE e incluso buscar un diálogo con López Obrador.

"La idea es de que nos liberen esos 21 millones de pesos porque nosotros le creemos al presidente", añadió.