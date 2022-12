Levantan a ex alcaldesa panista de Guanajuato

Colima, México.- Sujetos armados privaron de la libertad a Graciela Pérez Negrete, ex Alcaldesa panista de San Diego de la Unión, Guanajuato, la tarde de este miércoles, cuando ésta se encontraba en su negocio en la cabecera de este Municipio. Fueron empleados de la constructora, propiedad de la ex Edil, quienes dieron el reporte a autoridades de que un grupo de hombres con armas irrumpieron en el lugar y de forma violenta se llevaron a Pérez Negrete. Además, testificaron que los plagiarios al parecer iban directamente por ella, pues no robaron dinero ni objetos en el lugar. Hasta el momento se desconoce el paradero de la mujer que entre 2009 y 2012 estuvo al frente del Ayuntamiento de San Diego de la Unión, ubicado al norte del Estado, en los límites con San Luis Potosí. El esposo de la víctima, Luis Gaudencio González Romero, también fue Alcalde del mismo municipio. La Fiscalía General del Estado no ha emitido información al respecto y tampoco se ha informado si los captores pidieron algún tipo de rescate.