Ley de salarios no alcanza mayoría calificada en SCJN

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sesión de Pleno, continuó el análisis de las impugnaciones a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, en los siguientes términos:





1. Seis Ministros se pronunciaron en favor de invalidar la totalidad del Decreto por el que se expidió la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, por estimar que hubo violaciones graves al proceso legislativo que le dio origen, sin embargo, al no haberse alcanzado la mayoría calificada de al menos ocho votos, el asunto se desestimó en este punto; es decir, no será tomado en consideración y la SCJN no hará pronunciamiento al respecto.





2. En la sesión del lunes continuará la discusión de este asunto, lo cual implicará determinar si existen o no omisiones legislativas, que impliquen la invalidez de todo el decreto.





3. En caso de que no se alcance la votación necesaria para invalidar todo el decreto por la razón expuesta, se entraría al análisis de los argumentos formulados respecto de los artículos que no fueron sobreseídos.





Acciones de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018, promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y diversos integrantes de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, demandando la invalidez de diversas disposiciones de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y del Código Penal Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación de 5 de noviembre de 2018.





Senadores mexicanos de oposición, argumentando violación a la división de poderes, interpusieron una nueva acción de inconstitucionalidad contra las reformas a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que buscan que ningún funcionario gane más que el presidente.



El senador Dante Delgado, coordinador de la bancada del Movimiento Ciudadano, informó este martes en conferencia de prensa que 44 senadores firmaron el recurso interpuesto el lunes a las 23:47 hora local ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).



Indicó que los senadores firmantes pertenecen a los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y del propio Movimiento Ciudadano.



"Les anticipamos que con esta acción de inconstitucionalidad la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá que entrar al fondo del asunto porque se vulnera el pacto federal y se vulnera la división de poderes", dijo Delgado.



Añadió que los firmantes se proponen dar constancia a la sociedad de que han "tomado la decisión de formar un bloque de contención que frene iniciativas que vulneren la división de poderes y el pacto federal".



El legislador precisó que el recurso busca frenar las reformas a la Ley Federal de Remuneraciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 12 de abril.



De acuerdo con las reformas, promovidas por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) del presidente Andrés Manuel López Obrador, ningún servidor público federal, incluidos los de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, podrá recibir una remuneración "mayor a la establecida para el presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación".



"De lo que se trata es de que en México exista una verdadera división de poderes. No podemos permitir que desde el Ejecutivo traten de cooptar ni de someter al Poder Judicial. Necesitamos jueces independientes, comprometidos con las causas de los ciudadanos, no de grupos de interés o de facciones", argumentó Delgado.



En respuesta a dos mociones previas de inconstitucionalidad promovidas por senadores de oposición y por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la SCJN suspendió el 7 de diciembre la aplicación de la reformada Ley de Remuneraciones.



El máximo tribunal ordenó la suspensión en tanto analizaba el contenido de las mociones.



No obstante, los firmantes del nuevo recurso esperan que la SCJN lo sume a los anteriores y que, usando el criterio anterior, suspenda la aplicación de la ley mientras analiza el fondo del asunto.



El presidente López Obrador criticó en su momento la suspensión de la ley argumentando que los ministros de la Suprema Corte "no están entendiendo la nueva realidad: No puede haber un gobierno rico con pueblo pobre".





