Liberan a joven tras reclamo de madre a AMLO

Ciudad de México.- Luego que una madre encaró al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la secretaria Olga Sánchez Cordero por la detención de su hijo, el joven fue liberado esta madrugada tras la intervención del mandatario federal y del Ministro Arturo Zaldívar.

"El asunto que se trató ayer de un joven que ya había cumplido con su condena y, sin embargo, se le mantenía preso por una mala interpretación o aplicación de la ley que afectaba los derechos humanos de este joven, que significaba una injusticia.

"Ayer mismo envié una carta al Presidente de la Suprema Corte de Justicia, él me respondió ayer que iba a intervenir por tratarse de un asunto urgente, de atención a una violación de derechos humanos y quiero agradecerle porque, por su intervención, del Ministro Zaldívar, un hombre íntegro, un hombre honesto, la juez encargada del caso tomó la decisión de dejar en libertad a este joven", señaló en conferencia.

Ayer la periodista sinaloense Judith Valenzuela encaró al Presidente en su conferencia mañanera, porque su hijo Rafael fue detenido hace 13 años, acusado de delitos de delincuencia organizada y portación de armas de uso exclusivo del Ejército, y aunque cumplió la condena, no había sido liberado.

La periodista había denunciando que su hijo cumplió la pena de 10 años, que cuatro estudios confirmaron que fue torturado y que la ONU pidió su liberación, pero como un juez decidió reponer un procedimiento para investigar la tortura, seguía preso.

En tanto, el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez, leyó en conferencia las cartas de los titulares del Ejecutivo y la Corte en la que se aborda el caso del joven para su liberación.

"Por nuestra parte estaba dispuesto a otorgar el indulto, sin embargo, me informan los abogados que por no existir sentencia no existe esa posibilidad, por lo cual le pido nos ayude a explorar otras opciones, ya sea en el marco de las facultades del Ejecutivo, de los procedimientos aplicables por el poder que usted dignamente representa", dice la carta de López Obrador.

"Por ello me complace hacer de su conocimiento que, una vez que la jueza de distrito encargada del caso se allegó de toda la información pertinente, en pleno ejercicio de su autonomía, independencia, determinó decretar la libertad inmediata por estar ya compurgada la pena impuesta", responde el Ministro en su misiva.

Ya me voy a Culiacán, dice la madre

En la conferencia, la periodista Judith Valenzuela agradeció la intervención de López Obrador en el caso de su hijo Rafael, dijo que regresará a Culiacán y que se pueden sanar las "heridas abiertas" de años anteriores.

"Hoy ya liberaron a mi hijo Rafael, que estaba preso, vine expuse el caso y así como lo expuse quiero venir a agrdecerle que gracias a su voluntad política de hacer las cosas bien, de hacer justicia, mi hijo ya está libre, yo le agradezco mucho de todo corazón, tengo el corazón en la mano, y no tengo palabras, porque usted terminó con esta aberraccion jurídica.

"Ya me voy a Culiacán, quiero estar con mi hijo, quiero abrazarlo y de verdad, muchas gracias señor Presidente, yo pienso que sí se pudo, sí se podía y se pueden todavía sanar muchas heridas abiertas que hay de años anteriores, una de ellas la mía, la voy a sanar", comentó.