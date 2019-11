Liberan a otro implicado en caso Iguala

Ciudad de México.- Un juez federal concedió la libertad bajo caución a Marco Antonio Ríos Berber, alias "El Cuasi", presunto sicario de Guerreros Unidos implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, denunció Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Segob.

El funcionario cuestionó la decisión del juez de Iguala pese a que Ríos Berber tenía el antecedente de ser prófugo de la justicia.

Tras la reunión privada entre familiares de los normalistas desaparecidos y representantes del Gobierno federal, incluido el Presidente Andrés Manuel López Obrador, Encinas dijo que el juez requirió a "El Cuasi" un pago de sólo 10 mil pesos.

"Luego tenemos respuestas muy lamentables por parte del Poder Judicial, como el caso de una persona que, siendo que había estado prófuga de la justicia, que lo deportaron de Estados Unidos, que recibimos la alerta de deportación, se reaprehendió, se envió al juez federal en Iguala y lo liberó por una caución de 10 mil pesos; seguimos haciendo seguimiento de este comportamiento, esto fue hace 15 días", detalló en entrevista.

"Tenía que ir a firmar (al juzgado), dejó de ir a firmar, se volvió prófugo, y ahora que se volvió a reaprehender y se presentó al juez, le dio la libertad bajo caución".

Encinas precisó que, hasta ahora, han sido puestos en libertad 77 implicados en el caso Iguala, de un total de 147 detenidos.

"Esperemos que no (haya más liberaciones), esperemos que la Fiscalía que está haciendo el seguimiento refuerce los procesos que están abiertos para las personas que están todavía detenidas", sostuvo.

Afirmó que el Gobierno federal estableció vigilancia a los casos en que jueces han concedido la libertad a acusados de manera indebida.

"Es un tema que estamos dando seguimiento todos los días, particularmente en los casos en donde han habido libertades indebidas", explicó.

'Caso Iguala sigue en reconstrucción'

A casi un año de que se creó por decreto presidencial la Comisión de la Verdad del Caso Iguala, la investigación de la desaparición de los normalistas continúa en reconstrucción, afirmó Alejandro Encinas.

"La principal preocupación (de los familiares de las víctimas) es la búsqueda de resultados, es lógico, todos queremos tener resultados lo más pronto posible, sin embargo, es todo un proceso de reconstrucción de una investigación que no solamente se hizo mal, sino que tiene muchas debilidades en su integración", señaló en entrevista.

-¿En qué estatus está la investigación hoy en día?, se le cuestionó.

"En un proceso de reconstrucción total, como le dijimos, no está partiendo de cero, hay muchos asuntos que ya se investigaron, pero adolece de muchas fallas en la forma en que se integró", expuso.

Tras la reunión privada de familiares de los normalistas y el Presidente López Obrador en Palacio Nacional, Encinas adelantó que en diciembre se presentará un informe de los avances por parte de la Fiscalía Especial para el Caso Ayotzinapa.

El subsecretario de Gobernación indicó que, como parte de las nuevas líneas de investigación seguidas por la FGR, se investiga a Policías de dos municipios de Guerrero que habrían tenido participación en el crimen y que no habían sido llamados a declarar.

"Hay muchas líneas de investigación que están pendientes: falta de presentación de gente presuntamente involucrada que ni siquiera fue citada a declarar, no solamente gente que hubiera participado dentro de un grupo delictivo, sino integrantes de las fuerzas de seguridad municipales, particularmente de Iguala y de Huitzuco participaron en los hechos", comentó.

Abundó que habrá una nueva reunión el 9 de enero.