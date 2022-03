Liberan a sujeto que agredió a maestra de UAEMéx en clase virtual

Ciudad de México.- Octavio "N", involucrado en violencia familiar en contra de su esposa, una maestra de la preparatoria 5 de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex), salió de prisión tras acordar con ella un mecanismo alterno de solución de controversias.

El Poder Judicial del Estado de México (PJEM), informó que a solicitud de partes, se aprobó la suspensión condicional del proceso contra el hombre, quien quedó sujeto a varias condiciones por tres años.

Entre ellas residir en un domicilio especificado en sentencia; no acercarse al domicilio laboral y particular de la víctima, y abstenerse de comunicarse con ella; no consumir bebidas alcohólicas y someterse a tratamiento, que acreditará de manera mensual.

Además, deberá acudir a tratamiento psicológico; tener un trabajo lícito; someterse a vigilancia judicial mensualmente; comparecer ante el Centro Estatal de Medidas Cautelares los primeros cinco días hábiles de cada mes.

Deberá prestar Servicio Social en favor del estado o institución de asistencia pública, dar una disculpa pública a la víctima, que hizo en audiencia, y la prohibición de salir del estado sin autorización judicial previa. Tras cumplirlas se sobreseerá la causa.

En abril de 2021 se filtró un video en donde se escucharon las agresiones sufridas en plena clase virtual a una de las maestras del plantel Dr. Ángel María Garibay, en Toluca, La docente fue respaldada por las alumnas y grupos feministas que exigieron la detención del sujeto que la había agredido.