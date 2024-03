Libra ex militar caso por desaparición de los 43 normalistas

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Tan sólo seis días después de haber sido detenido, una juez federal liberó al ex militar Ezequiel Carrera Rifas porque concluyó que no hay ninguna evidencia que lo implique en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida la noche del 26 de septiembre de 2014.

Carrera desempeñaba funciones de Órgano de Búsqueda de Información (OBI), denominación empleada por el Ejército para los oficiales que realizan labores de espionaje, infiltración y recopilación de información.

La Policía Federal Ministerial lo aprehendió e internó el pasado 7 de marzo en el Campo Militar Número 1, pero el pasado miércoles salió de la prisión y se convirtió en el primer militar al que le dictan la libertad por falta de elementos en el Caso Ayotzinapa.

Raquel Ivette Duarte Cedillo, Juez Segunda de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, liberó al ex cabo por el delito de desaparición forzada de personas, porque no estaba de servicio cuando ocurrieron los hechos criminales.

La Fiscalía General de la República acusó a Carrera de participar en el operativo de las fuerzas del orden que secuestraron a los normalistas en Iguala, entre las 20:00 y 20:30 horas del 26 de septiembre de 2014.

Sin embargo, dos documentos clave echaron abajo la acusación: la fatiga del día de los hechos, en la que se establece que en esa fecha Carrera dejó de laborar a las 15:30 horas; y una orden particular suscrita por el entonces Coronel José Rodríguez Pérez, comandante del 27 Batallón de Infantería, en la que indica al ex cabo sus actividades para el día siguiente.

"El inculpado Ezequiel Carrera Rifas no se encontraba laborando, por lo que no tenía funciones que realizar dentro de las instalaciones castrenses el 26 de septiembre de 2014 -puesto que se encontraba franco-, lo que corrobora que no se encontraba con el personal militar que acudió esa noche a patrullar la ciudad", dijo la juez en su resolución a la que REFORMA tuvo acceso.

"Al cúmulo de pruebas que existen en la indagatoria y aportadas por el agente del Ministerio Público de la Federación son insuficientes para demostrar la probable responsabilidad de Ezequiel Carrera Rifas, pues ninguna apunta a que haya estado presente junto con los diversos militares que probablemente sí presenciaron los hechos".

En el 2015 el ex militar declaró a la FGR que el día de los hechos, al quedar franco, le encomendaron labores de OBI para acudir al informe de labores de María de los Ángeles Pineda Villa, Presidenta del DIF de Iguala, que iniciaría a las 18:00 horas en la explanada de la Plaza de las Tres Garantías. Atendió la instrucción, sin suscitarse novedades.

Dos horas después, le ordenaron trasladarse a la caseta de cobro Número 3 de la Carretera Federal Iguala-Puente de Ixtla a donde arribó alrededor de las 20:20 horas para informar de la presencia de estudiantes.

Allí reportó la llegada de un autobús Estrella de Oro con un grupo de normalistas, con los rostros cubiertos, que "boteaban" o pedían cooperación a los automovilistas. Cuarenta minutos después, cuando se retiraron los estudiantes, Carrera se fue a su domicilio.

La juez Duarte desestimó un total de 62 pruebas la mayoría de ellas testimonios, varios de testigos protegidos, porque en su opinión ninguna relaciona al acusado con la desaparición de los normalistas.

Carrera Rifas ingresó al Ejército el 16 de octubre de 2001 en el 27 Batallón de Infantería y se dio de baja el 15 de diciembre de 2022. Durante todo el 2014 formó parte del mismo batallón con el cargo de Cabo de Infantería Conductor, Primera Escuadra de Información y Escolta.

Quedan 5 militares prófugos

Ezequiel Carrera Rifas es parte del grupo de 20 militares de los Batallones 27 y 41 de Infantería, con sede en Guerrero, contra los que se giraron órdenes de aprehensión por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

De esa lista, 9 están procesados en libertad provisional, 5 llevan su juicio presos, 5 están prófugos de la justicia y sólo uno, Carrera Rifas, ha librado la acusación por falta de elementos.

Los procesados en libertad son el General Rafael Hernández Nieto, ex comandante del 41 Batallón de Infantería, así como Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunas, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lazos y Juan Sotelo Díaz.

Quienes están internados en el Campo Militar Número 1 son el General Brigadier José Rodríguez Pérez, ex jefe del 27 Batallón; el Capitán José Martínez Crespo; el Subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa y los soldados de Primera de Infantería Eduardo Mota Esquivel y Francisco Narváez Pérez.

Los que siguen prófugos son los soldados Santiago Muñoz Pilo, Óscar Cruz Román, Joel Gálvez Santos, Felipe González Cano y Enrique Martínez Chávez.