Libran otros 9 científicos acusaciones por lavado de dinero

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Un juez federal canceló ayer en forma definitiva la imputación contra Enrique Cabrero Mendoza, ex director del Conacyt, y otros 8 científicos y académicos, por el caso de las supuestas aportaciones ilegales al Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología (FCCyT) por 244 millones de pesos.

Gregorio Salazar Hernández, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, resolvió archivar el caso de delincuencia organizada y lavado de dinero en favor de los 9 imputados, al estimar que no son delito los hechos atribuidos por la Fiscalía General de la República (FGR).

Además de Cabrero Mendoza, quien fuera director de Conacyt de 2013 a 2018, este fallo también cancela la indagatoria para Rodrigo Roque Díaz, ex director Adjunto Jurídico, y Miguel Adolfo Guajardo Mendoza, ex director de Planeación del Consejo.

La resolución también fue dictada en favor de Mauricio Coronado García, ex director de Análisis Estadístico; David García Junco Machado, ex secretario de Ciencia y Tecnología de la CDMX, y Víctor Carreón Rodríguez, ex director adjunto de Planeación del Conacyt.

Por último, Elías Micha Zaga, ex director de Desarrollo Regional, y Maria Dolores Sánchez Soler, ex directora de Becas en Conacyt.

La investigación implicaba un alto riesgo para la libertad de los acusados, porque la delincuencia organizada es un delito con prisión preventiva de oficio.

Con el fallo, suman 15 de los 36 científicos investigados que logran la cancelación definitiva de las acusaciones.