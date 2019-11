Ligan a más de 90 empresas a fraude de Vega

Ciudad de México.- El Gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, dio a conocer que son más de 90 empresas las que están relacionadas en un desvío de al menos mil 200 millones de pesos en la entidad.

Bonilla afirmó que los últimos Gobernadores de la entidad: Francisco Vega de Lamadrid, José Guadalupe Osuna Millán y Eugenio Elorduy Walther, deberán ser investigados.

"Creemos que podrían llegar a los dos mil millones de pesos", indicó en conferencia en Mexicali, al término del desfile de conmemoración de la Revolución Mexicana.

"Son mucho más de 90 empresas, pero no todas bajó las mismas circunstancias, 40 son las que tienen facturas falsas solamente", aseveró.

Aclaró que la Fiscalía Anticorrupción será quien investigará este tema, no la Fiscalía General, por lo que en los próximos días enviará una terna al Congreso local.

El día de ayer, el Secretario de Gobierno de Baja California, Amador Rodríguez Lozano, interpuso una denuncia ante el Ministerio Público de la Fiscalía estatal contra el ex Gobernador Francisco Vega por falsificación de documentos, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, entre otros delitos.

Además del Mandatario estatal, estarían involucrados la ex Oficial Mayor, Loreto Quintero, actual diputada panista; y el ex Secretario de Finanzas, Bladimiro Hernández Díaz; así como dos funcionarios de menor nivel.