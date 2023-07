Ligan con crimen a 'Chapo' y Palma

Foto: Especial Agencia Reforma

Ciudad de México.- Marcelo Peña García, testigo protegido de la FGR con nombre clave "Julio", declaró que Joaquín "El Chapo" Guzmán ordenó matar a Juan Pablo de Tavira, fundador de los penales federales, y que Héctor "El Güero" Palma fue quien consiguió al sicario.

En testimonios rendidos el 17 y 19 de mayo pasado, base de las acusaciones que hoy tienen en la cárcel a "El Güero" Palma, Peña dice que el asesinato de De Tavira, el 21 de noviembre del 2000 en Pachuca, fue una venganza de "El Chapo" por las torturas que sufrió y ordenó el ex funcionario cuando era director del Penal del Altiplano.

Además señala que Guzmán, Palma y Arturo Martínez Herrera "El Texas" también organizaron la ejecución de Juan Castillo Alonso, subdirector de Seguridad de los Penales del Altiplano y Occidente, ocurrida en su domicilio de Zapopan, Jalisco, el 3 de diciembre del 2000.

Ex cuñado de "El Chapo", Peña asegura que en octubre de ese año, cuando en una ocasión visitó al capo, escuchó una conversación en la cocina del Penal de Occidente, en Jalisco, en la que los tres capos planearon los crímenes de De Tavira y Castillo.

"En una de estas pláticas él (Chapo) me comentó que el entonces director de ese centro de reclusión de nombre Juan Pablo de Tavira lo había torturado junto con otra persona, sin mencionar el nombre de la otra persona, por tal motivo mi cuñado personalmente los había amenazado diciéndoles que los iba a matar por el dañopsicológico al que era sometido, sin causa debidamente justificada", explica.

"Porque como en esa prisión había un espacio que conocían como el 'acolchonado' que era un lugar de aislamiento completamente cerrado, oscuro, sin cama, sin baño, que sólo tenía un hoyo en el suelo para hacer sus necesidades fisiológicas y que en la puerta de tal lugar le ponían perros para que ladraran, no pudiera dormir y lo atormentaran, en donde en repetidas ocasiones metían a mi cuñado Joaquín Guzmán Loera alias 'El Chapo', sin motivo o causa alguna, a mero capricho del señor Juan Pablo de Tavira y que por tal motivo él había sufrido mucho, y debido a eso le juró que algún día lo iba a matar".

Asegura que en aquella conversación "El Chapo" le dijo a Palma "compadre, Güero, amigo, quiero que me ayudes a que mandes a la gente indicada a matar a este señor, es decir a Juan Pablo de Tavira Noriega, ya que tú cuentas con la gente y los recursos necesarios para hacerlo".

Su compadre "El Güero" le respondió: "claro que sí, usted no se preocupe, yo mando la gente indicada para eso".

Según el testigo protegido, el asesino de De Tavira es un pistolero al servicio de Palma Salazar de nombre Manuel Tinoco "El Tinoco", originario de San Juan de los Lagos, Jalisco.

"No escapó de la ira de mi cuñado Joaquín Guzmán Loera 'El Chapo', ya que junto con su socio Jesús Héctor Palma Salazar alias 'El Güero Palma', de manera conjunta acordaron y ordenaron, con el apoyo también de Arturo Martínez Herrera, conocido como 'El Texas', para asesinar al Comandante Juan Castillo Alonso y a Juan Pablo de Tavira", señaló el acusador.