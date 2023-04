Lilly Téllez es mi culpa, yo la propuse: AMLO

Agencia Reforma

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador asumió culpa por proponer a Lilly Téllez como senadora y admitió que uno de sus errores ha sido recomendar gente que lo ha traicionado.

"No, es normal, es parte de lo que estamos hablando. Y además yo soy responsable -en buena medida- porque yo la propuse. Me tocó a mí proponerla al gobernador Alfonso Durazo, él hasta se extrañó, le dije que se requería de sumar esfuerzos, voluntades y dijo 'pues lo voy a ver' y él ya la convenció", comentó López Obrador tras ser cuestionado si condenaba el actuar de Téllez ayer en el Senado.

En uno de los episodios que empañó la entrega de la Medalla a Poniatowska, la senadora Lilly Téllez se acercó a Jesús Ramírez Cuevas para cuestionarlo por "insultar" a la Corte, tras advertir que había aplaudido a Sasil de León cuando repudió el fallo de la Corte.

"¿Qué opina de la falta de respeto, a través de Sasil, a la Corte y a la división de Poderes?", sorprendió Téllez al Vocero presidencial por grabarlo con su teléfono.

La senadora del PAN le pidió al funcionario federal que le dijera al presidente que era un "cobarde", que era como Victoriano Huerta y que son unos "hipócritas".

Las senadoras Citlalli Hernández, Eunice Romo y Malú Micher llegaron rápidamente a sacar de aprietos al Vocero presidencial, quien trataba de mantener la calma ante el teléfono de la senadora.

Presionada por las morenistas, mientras se entregaba la presea, Lilliy Téllez dejó de grabar y fue a su lugar. Luego Poniatowska recibió la medalla y dio su discurso.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el mandatario federal compartió que su hijo Jesús Ernesto le preguntó si había cometido errores y él le respondió que sí y que entre esos estaba el recomendar a gente que lo traicionó.

"Hace unos días, mi hijo Jesús me preguntaba: '¿Y oye, papá, has cometido errores ahora como presidente y antes?'. No, hijo... pues muchos, '¿pero cómo cuáles?'. Pues muchos, qué te puedo decir, uno no es perfecto, la perfección tiene que ver con el creador y la naturaleza. Nosotros somos seres humanos y cometemos errores. Le explicaba, no di detalles, sobre gente que recomendé y que nos traicionaron.

"Eso es parte del noble oficio de la política, hay quienes no tienen convicciones, no tienen principios y hay quienes son así. Es como la fábula del sapo y el escorpión, hay un sapo en una inundación, el escorpión le dice me voy a ahogar sapito, crúzame, porque el río estaba creciendo, y le dice el sapo, me vas a hacer daño. Y, no seas malo, ayúdame, apóyame y el sapo, bueno, ya lo sube, súbete pues. Ahí va el sapo y lo cruza y, ya cuando está a salvo el alacrán, lo pica. Y le dice el sapo: ya ves, te dije, ¿por qué haces esto? Y el alacrán le dice es que esta es mi naturaleza", relató.

López Obrador aseguró que otros que otros personajes que propuso y lo traicionaron fueron German Martínez y los Mnistros Margarita Ríos Farjat y Juan Luis González Alcántara.

"El otro del IMSS, German Martínez (también me tocó proponerlo). Bueno... los ministros, la señora Margarita Ríos Farjat, el Ministro Alcántara. Y entonces, ya por eso, primero uno debe de actuar de buena fe; segundo, hay que respetar las opiniones y las libertades; y tercero, pues también tener paciencia, prudencia, pero no alarmarse. Imagínense cuántas traiciones hubo en los procesos de transformación", agregó.