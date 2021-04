Limitan atención médica de personas trans; sufren violencia y discriminación

Excélsior

Ciudad de México.- Mujeres y hombres transgénero enfrentan dificultades para acceder a tratamientos de salud, endocrinológicos, de salud reproductiva e incluso padecen violencia obstétrica y sexual, advirtió la académica e investigadora de la UNAM, Siobhan Guerrero.

Para la activista y promotora de los derechos de las comunidades transgénero, el personal de salud desconoce el Protocolo para el Acceso sin Discriminación a la Prestación de Servicios de Atención Médica de las Personas Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Travesti, Transgénero e Intersexual, que se puso en marcha en el sexenio anterior y por el cual se establece la generación de ambientes amigables para las identidades sexuales, contar con personal sensibilizado, promover el acceso a tratamientos hormonales, control endocrinológico, sicológico, ginecológico y mamario (en el caso de los hombres transgénero) y el acceso general de tratamientos retrovirales y de prevención de enfermedades de transmisión sexual.

“Desafortunadamente esto sigue pasando, ello, a pesar de que en el sexenio anterior se hizo un reglamento a la atención a la salud a toda la población LGBT+ y, desde luego, ese protocolo tenía una sección dedicada a la población trans, y lo que ocurre es que la mayor parte de los médicos, del personal de salud en este país, lo desconocen, así como también desconocen las leyes contra la discriminación”, lamentó.

Siobhan Guerrero consideró que, a pesar de que los marcos jurídicos existen, las personas trans siguen viviendo violencias y discriminación en espacios de salud. Explicó que el protocolo está sujeto al presupuesto existente y ha sido un factor para que el personal de salud aún mantenga prejuicios y falta de conocimiento acerca de cómo tratar respetuosamente a las personas trans.

“El problema con ese reglamento es que, en muchos lados, las políticas quedan supeditadas a la predisponibilidad presupuestal y eso se traduce en que no lo puedes hacer porque no hay presupuesto asignado. En muchos otros casos los médicos no saben que existe este reglamento, entonces no saben que los derechohabientes que son personas trans podrían acceder a estos tratamientos libres de costo”, explicó.

PADECIÓ PANDEMIA POBLACIÓN LGBTI+

La organización Yaaj México dio a conocer los resultados del informe: Impacto Diferenciado de la Covid-19 en la Comunidad LBTI+ en México, en el cual participaron seis mil 671 personas integrantes de la diversidad sexual, de las cuales 5.33%, es decir, 329, contestó que se contagió de covid-19.

Durante la pandemia, siete de cada 10 perdieron sus ingresos total o parcialmente. El estudio enfatiza que, aunque las personas LGBTI+ son consideradas un grupo de atención prioritaria para la Secretaría de Salud, menos de 10% de los encuestados contaban con asistencia a programas del gobierno.

En cuanto a la composición familiar, 3.76% dijo que ni sus parejas ni sus familiares tenían acceso al sistema de salud.

También señala que 52.5% de los entrevistados no pudo quedarse en casa realizando sus trabajos, y fueron las personas transgénero la mayoría que no pudo resguardarse.

En materia de salud mental, 25% dijo que interrumpió sus tratamientos de salud mental.

Personas entre los 18 y 19 años, el 40% reconoció tener pensamientos suicidas y el 15% intentó suicidarse.

Un tercio de los encuestados, mil 239 personas, dijo que buscaron como primera opción médica consultorios anexos a las farmacias.

El 39% de los consultados dijo que interrumpió su tratamiento antirretroviral por motivos relacionados a la pandemia del coronavirus.

Mientras que 47.26% manifestó que en sus hogares padecieron discriminación por parte de sus familias por el encierro, 36.46% en las redes sociales o en plataformas en línea.