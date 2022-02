Limpiaron el lugar y sacaron cuerpos en camionetas: FGE

Reforma Reforma

Ciudad de México.- La Fiscalía General del Estado (FGE) indaga la posibilidad de que una decena de cuerpos fueron retirados en camionetas tras la balacera que se registró entre grupos criminales en la localidad de San José de Gracia, en Michoacán.

El Fiscal Adrián López Solís informó que los elementos ministeriales sólo encontraron este lunes cartuchos de arma de fuego, una bolsa con restos de masa encefálica, pero no los 17 cuerpos que se presume quedaron tras una balacera de cercanos al criminal Alejandro G, "El Pelón", quien fue interceptado por un grupo rival cuando acudió al funeral de su madre Elisa.

"Familiares de Elisa B, quienes participan en el acto fúnebre (de ella) fueron obligados a ingresar a un domicilio, momentos que aprovecharon los adversarios de Alejandro G para limpiar el lugar y depositar presumiblemente los cuerpos de más víctimas en camionetas que los trasladaron al retirarse del lugar", reveló el Fiscal.

"No es posible cuantificar el número de víctimas, principalmente porque materialmente no están disponibles, presumiblemente podría tratarse de personas que no son ni avencindadas ni radicadas en el lugar de los hechos. Adicional a esta posibilidad ya mencionada, que los propios agresores los hayan recogido, hayan subido a vehículos y retirado con las víctimas".

La FGE añadió que a "El Pelón" lo señalan de ser un ex integrante de una célula criminal de Michoacán y que actualmente realizaba actividades ilícitas en Colima con un grupo delincuencial de Jalisco.

"Desde muy temprana edad esta persona era considerada como parte de una célula delincuencial que opera en esa zona del Estado, posteriormente se pasó a un grupo criminal asentado en Jalisco, realizando hasta estos últimos días presumiblemente actividades delictivas en Colima", se narró.

Asimismo, se informó que el fusilamiento de ayer se derivó por las rencillas de Alejandro G con otro sujeto por desapariciones y homicidios de familiares en la zona limítrofe con Jalisco.

"Se obtuvo información que Alejandro G y otro sujeto cuya identidad nos reservamos mantenían rencillas por la desaparición y homicidio de familiares, lo que se atribuían de manera recíproca. Al lugar del velorio arribó este otro sujeto con varias personas armadas quienes agredieron y presumiblemente a Alejandro G, así como posiblemente a algunos de sus acompañantes, cuyo número e identidad no ha sido hasta el momento posible confirmar", apuntó.

Tal como lo hizo el Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla (Morena), la FGE también culpó al Ayuntamiento de Marcos Castellanos, liderado por el panista Jorge Luis Anguiano, de tardar en alertar a las instancias estatales la situación de violencia.

"De este acontecimiento, la Fiscalía tuvo conocimiento pasada las seis de la tarde de ayer, cuando los hechos presumiblemente ocurrieron a las 15:30 horas, agregado al hecho de la distancia, cuando llega nuestro personal y fuerzas de seguridad ya se había manipulado la escena del crimen.

"El argumento que podría explicar la situación es la falta de reporte de los primeros respondientes que pudieron o debieron haber sido elementos de la Policía Municipal, que sólo había tres y no activaron los servicios de alerta del sistema estatal de seguridad", explicó.

Ayer se reportó que en esta localidad de San José de Gracia un comando armado asaltó un velorio, tomó de rehenes a un grupo de personas y las fusiló en la vía pública, lo cual fue videograbado por testigos.