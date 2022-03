Llama AMLO a dormir en casillas un día antes de revocación

Reforma

Minatitlán, Veracruz.- Luego de celebrar el "decretazo" que Morena y aliados impusieron en el Senado que permite al Presidente y funcionarios públicos librar la veda electoral y promover la revocación de mandato, Andrés Manuel López Obrador llamó a la población a dormir afuera de las casillas un día antes de la consulta.

Desde Minatitlán, explicó que ha recibido quejas de que en Nuevo León las casillas son colocadas en las zonas donde viven las clases media y alta, pero que hay municipios pobres donde no se instalará ni una sola.

"Hay también casillas distantes donde tienen que ir 3, 4, 5 horas", detalló.

"Ahí yo le digo a la gente que no le hace que tarden, pero que lleguen, si es posible un día antes y a pedir posada, un día antes a quedarse ahí, a esperar, un día por la democracia para que no vuelvan a imponerse autoridades.

"Nunca más Gobiernos corruptos, impuestos, nunca más Gobiernos apuntalados por la publiciad, con los medios de información por contubernio, por dinero. Entonces a participar, todos, voto libre secreto, o que diga la conciencia, pero participar todos".

El tabasqueño también acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de callar y de conspirar en contra de la democracia.

"Celebro la aprobación de esta reforma por qué tiene que ver con la democracia (...) Que bien que ahora se hace esta reforma para que todos podamos hablar de esta consulta. ¿Qué estaba haciendo el INE? Callando".

"(...) El INE está actuando de manera antidemocrática, está conspirando contra la democracia".

López Obrador acusó que el instituto limita la instalación de casillas en el País y no difunde dónde se instalan, en lugar de llamar a la gente a participar en el ejercicio.

"(Que) se corra la voz y todos informemos de dónde van a estar las plantillas para asistir, participar de manera libre, decidir si quieren que yo continué o que renuncie".

"Ya he dicho que aunque no se llegue al 40 por ciento de la votación, porque si no hay difusión y no hay casilla para que la consulta sea vinculatoria y tenga efectos legales, necesitan participar más del 40 por ciento de los ciudadanos, estamos hablando de 35 millones de ciudadanos para que sea legal".

El Jefe del Ejecutivo refrendó su compromiso de que si no hay 40 por ciento de participación, se iría, pues no sirve un Presidente sin respaldo popular.

"Se necesita ser caradura para alegar que no fue legal, esto no es un asunto nada más legal, es un asunto moral, es un asunto político, para que sirve un presidente sin autoridad moral, sin autoridad política".

Estrena Cuitláhuac decreto y promueve revocación

Cuitláhuac García, Gobernador de Veracruz, estrenó el "decretazo" y promovió la revocación de mandato en la conferencia mañanera.

Frente a Andrés Manuel López Obrador, el Mandatario local señaló que la reforma que interpreta el alcance del concepto de propaganda gubernamental, y que fue publicada ayer en la tarde en el Diario Oficial de la Federación, impedirá que el INE calle a quienes apoyan al Jefe del Ejecutivo.

"Desde Veracruz, reitero lo que ayer difundir por redes, mi felicitación al Congreso de la Unión por garantizar libertades e impedir que el INE utilice el pretexto de la veda para callar las voces que están apoyando al Presidente de la República en cualquier circunstancia", dijo el morenista.

"El pueblo tiene derecho a informarse sobre el ejercicio democrático que se llevará acabo el 10 de abril, sin cortapisas. Ahora resulta que la institución que debía promover la participación ciudadana es la que más la limita, por eso fue muy bueno que el Congreso de la Unión tomar a este asunto en sus manos y lo resolviera de la manera en que ayer se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación".