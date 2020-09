Llama AMLO a no tomar casetas ni vías férreas

Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a no tomar las casetas y bloquear las vías férreas en el país, protestar por causas justas sin sacar dinero y no dejarse manipular por líderes corruptos.

¿Cómo evitar las tomas?, se le cuestionó.

"Bueno, primero con este llamado, muchos saben que ya es otra la realidad, ya no hay complicidades, qué hacen los funcionarios, que no servidores públicos, se dedicaban a los negocios, qué les iba importar si se tomaba una caseta y dejaban de ingresar recursos a la hacienda pública si a ellos les iba bien

"No cuidaban el patrimonio del pueblo, entonces eso ya se terminó, porque si a unos sí y a otros no se les pide que cumplan con la ley, entonces no va a haber Estado de Derecho", señaló en conferencia".

Ante el amago de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de que prepara bloqueos en vías férreas estratégicas para Michoacán, el Mandatario pidió que haya diálogo, pues su Gobierno no reprimirá las manifestaciones, y que no haya manipulación.

"Es lo mismo, que todos despertemos bien, que haya diálogo, nosotros no vamos a reprimir y que no se dejen manipular, que sean causas justas por las que se proteste, nosotros por qué protestábamos, porque nos hacían fraude o en defensa de la justicia, pero no protestar para sacar dinero, negociar, le llamaban, líderes corruptos, líderes nylon", afirmó.

REFORMA publicó normalistas, organizaciones civiles, campesinos, prestadores de servicios y hasta cirqueros protagonizan con frecuencia la toma de casetas.

Ayer, en por lo menos 10 estados del País se registraban pobladores pidiendo "cuotas" a los automovilistas o permitiendo el paso libre de los conductores.