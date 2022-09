Llama Frente Cívico Nacional a actuar a tiempo ante 'Gobierno militarista'

Tomada de Twitter / Los senadores del Grupo Plural ofrecieron una conferencia en la Universidad de Xalapa

Ciudad de México.— Dirigentes del Frente Cívico Nacional llamaron a actuar a tiempo para enfrentar al Gobierno "autoritario y militarista" en las elecciones de 2024, apostando no sólo a la Presidencia de la República, sino también para ganar el Congreso de la Unión.

En Xalapa, Veracruz, los senadores Emilio Álvarez Icaza y Gustavo Madero, del llamado Grupo Plural, urgieron a la organización de la sociedad civil y la unión de la Oposición para sostener la resistencia al actual Gobierno.

Indicaron que el debate sobre la Guardia Nacional y la militarización demuestra por qué deben fortalecerse los contrapesos en el Congreso.

Ante empleados, profesores y alumnado de la Universidad de Xalapa, los legisladores explicaron los objetivos del Frente Cívico Nacional, como la consolidación de una candidatura presidencial única para el 2024, impulsada por la sociedad civil y los partidos de Oposición.

Álvarez Icaza expuso que se debe mejorar el ejercicio de coalición dado en el 2021, que resultó efectivo para competir ante Morena y sus aliados.

"De los dilemas para el 24, mi gran preocupación es que la herencia del sexenio sea un narcoestado militarizado y autoritario, el control del crimen organizado, como existe en Veracruz", explicó.

"¿Qué hacemos ante esta realidad? Veo señales de resistencia muy importante en el 2021 que debe seguir, la Oposición logró 23.5 millones de votos, y Morena, aliados y partidos satélites, 24.5 millones".

Recordó que si bien no se ganó la mayoría de distritos, la Oposición ganó las principales ciudades del País.

"Lo que vimos en el Senado de detener el dictamen sobre la presencia del Ejército y lo que vimos en la Cámara de Diputados de detener la reforma eléctrica son señales de que el pueblo no le dio permiso a López Obrador de cambiar la Constitución, que tenemos que hacer lo del 2021, pero mejorarlo para hacerlo en el 2024", consideró Álvarez Icaza.

Expuso que para comprender lo que está en juego, se requiere entender lo que, en su opinión, el País está en un contexto de emergencia nacional.

Ello, porque no hay condiciones de competencia democrática si el encargado de respetar las reglas y la ley es el primero en violar la Constitución, como ha sido el Presidente de la República,

Alertó que a pesar de que Morena ha logrado triunfos en la Presidencia y en las gubernaturas, López Obrador se ha lanzado contra la autoridad electoral.

"Por eso vienen, en el contexto de esta resistencia, la batalla por la defensa del INE, y para eso hay que salir a la calle", expuso.

En las tareas de la sociedad civil y partido, dijo, se debe luchar por la candidatura única de Oposición.

Reconoció que él se ha "peleado" con gobiernos del PAN, PRI y PRD, pero ahora se debe buscar coincidir en las cosas que unan, por el bien mayor de México.

"Hay que hacer un esfuerzo extraordinario de tolerancia", señaló.

No sólo se debe buscar la candidatura única y proponer un Gobierno de coalición, apuntó, sino también buscar ganar el Congreso.

"Hay que tener claro que debemos ir por el Congreso, que no sea como en el 2018, de dejarles todo, no hay que cometer el mismo error, debe tener una estrategia particular", explicó.

Agregó que los partidos políticos deben entender que sus errores en el Gobierno llevaron a que en el 2018 ganara Andrés Manuel López Obrador.

Ante la decepción que ha provocado su Gobierno, advirtió, en 2024 puede haber una gran abstención porque priva el desánimo, el estado depresivo y el desengaño.

En tanto, el senador Gustavo Madero destacó que en México el poder se ha concentrado, no hay inclusión ni se respeta la pluralidad.

"Me preocupa que en México estamos retrocediendo y si llega un momento en que si no actuamos, si no corregimos las cosas, puede ser demasiado tarde", alertó.

"El Presidente llegó democráticamente, pero hoy se está erosionando la escalera con la cual él accedió al poder, se está desmantelando, estamos frente a un populismo autoritario militarista, al que se le debe enfrentar".

Expuso que hay tres grupos en México: los que creen que todo va bien, los que creen que el País no va bien y la gente que no se involucra y que es la mayoría.

Consideró que los primeros están articulados en torno al Presidente y los segundos están desarticulados, lo que dificulta que haya una propuesta unificadora y de alternativa.

El ex presidente del PAN agregó que sólo con una organización de la sociedad se puede sacar provecho del momento crítico en que está el País y proponer una alternativa, porque ahora ningún gobierno del PRI, PAN o el de Morena le han dado en el clavo para solucionar los problemas del País.