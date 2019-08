Llama Hank a empresarios a sumarse a 4T

Ciudad de México.- Carlos Hank González, presidente del Grupo Financiero Banorte, exhortó a los empresarios a apoyar al Presidente Andrés Manuel López Obrador en la transformación del país.

En su discurso previo a la participación del Mandatario federal, que acudió al cierre del 19 Foro Banorte, el banquero destacó la disposición de la banca para hacer un cambio social.

"Señor Presidente, díganos dónde están las prioridades y sabremos acompañarlo. Yo le ofrezco mis manos para trabajar juntos. Hago un llamado en este momento a los empresarios que estamos aquí reunidos para que nos sumemos a la Cuarta Transformación que usted encabeza para que seamos aliados de los mexicanos y para que impulsemos un verdadero cambio social", mencionó.

"En definitivo, hago un llamado a los empresarios para apoyar al presidente de la República en la transformación del país".

Ante más de 450 empresarios, que son los clientes más grandes del banco, destacó que Banorte confía en la Cuarta Transformación porque hay millones de jóvenes que no han tenido oportunidad de estudiar ni trabajar y necesitan opciones para formarse y salir adelante.

"Usted inició un cambio profundo, transformador, un verdadero cambio de régimen, usted lleva consigo la esperanza de millones de mexicanos que quieren un cambio para el país. Ha sido un largo trayecto hasta alcanzar la silla que hoy ocupa y el verdadero camino apenas empieza", dijo.

"Compartimos con usted algo esencial, Banorte es el banco mexicano, esta es nuestra casa. No vamos a empacar maletas ni irnos a ningún lado. Aquí estamos. Llevamos más de 120 años en el país, en las buenas y en las malas".

Aseveró que Banorte dará financiamiento para construir caminos rurales y hospitales.

En su intervención, el Mandatario federal afirmó que se puede financiar el desarrollo sin aumentar impuestos y sin gasolinazos.

Ejemplificó que este año, la Presidencia ahorrará 2 mil 400 millones de pesos en comparación con el año pasado.

"Todo este año no ha crecido la deuda pública y estamos proyectando para el próximo año lo mismo, que no aumente la deuda pública", comentó.

Asimismo, mencionó que este año se calculan las remesas en 35 mil millones de dólares.

"Esto se complementa con lo que ha sido una bendición: las remesas. Son héroes vivientes nuestros paisanos", manifestó.

López Obrador informó que se reunió con empresarios de México e hicieron el compromiso de invertir 30 mil millones de dólares.

"Ya hay proyectos de inversión en el país, que tienen que ver con empresas y participación y financiamiento de los bancos, esto va a ayudar a que México pueda crecer", sostuvo.

El Presidente también dijo que hay que seguir promoviendo la inversión extranjera que este semestre tuvo un crecimiento del 1.5 por ciento respecto a 2018.

Ante inversionistas, confió en que con la aprobación del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá haya más empleos y mejor crecimiento económico.

Respecto a este último, reconoció que aunque es poco, hay una mejor distribución del ingreso.