Llama México al G-20 a no ‘meter la política con las vacunas’

Excelsior

Ciudad de México.- México hizo un llamado al G-20 para reconocer todas las vacunas contra Covid-19 avaladas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y evitar así el hacer geopolítica con las dosis, informó el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard.

Desde Palacio Nacional, el funcionario destacó que con el objetivo de que no se mezcle la política con la salud, en plena pandemia por SARS-CoV-2, México, por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador hizo ayer un llamado para que acatar las vacunas ya autorizadas.

“Hay un acuerdo de la mayor parte de los países del G-20 para que se reconozcan todas las vacunas que autorice la OMS, que no se haga geopolítica con las vacunas, si la Organización reconoce y acredita una vacuna, todos los países debemos hacerlo, no unos sí y otros no por razones de otro tipo”, comentó.

Ebrard Casaubon explicó que todas las naciones deben abstenerse a hacer política con las vacunas, ya que se debe respetar el aval que la OMS ha dado a cada una de las dosis como la de Pgizer, Sinovac, AstraZeneca, entre otras.

“Todos los países deberíamos reconocer las mismas y abstenernos de no meter la política con las vacunas, porque es muy mala idea. Si está autorizada por la OMS, que es la que formamos todos los países del mundo, debe estar acreditada por todos”, comentó.

De acuerdo con lo presentado por el canciller, el planteamiento del gobierno mexicano también incluye que se reconozcan como personas vacunadas a quienes tengan esquemas completos de las dosis autorizadas para su uso de emergencia por la OMS, “incluyendo las producidas en países en desarrollo”.

Además se impulsa la promoción para crear y usar certificados de vacunación reconocidos por toda la comunidad internacional.

También, para contribuir y acelerar el fin de la pandemia e impulsar una recuperación económica global rápida y equitativa se llama al compromiso a fortalecer a la OMS para “agilizar la autorización de más vacunas”.

VACUNAS FRENTE A COVID-19 EN MÉXICO

E subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que 57 por ciento de la población mayor de 18 años en México ya ha sido vacunada contra Covid-19; además, que 57 por ciento de las personas inmunizadas cuenta con un esquema completo.

Además resaltó que durante la tercera ola por Covid-19 en el país se ha registrado una menor proporción de personas que pierden la vida en todas las edades, principalmente en las mayores, gracias al avance en el esquema de vacunación.

"Se redujo sustancialmente la moralidad en todas las edades, particularmente de 60 y más; segundo, se redujeron los casos de personas adultas mayores, las primeras en ser vacunadas; tercero, la mortalidad en adolescentes y niños ya era baja en la segunda ola y sigue baja en la tercera ola", comentó.