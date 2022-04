Llama Obrador a diputados del PRI y PAN a rebelarse y avalar reforma eléctrica

CDMX.- Al asegurar que hay legisladores del PRI que se oponen a proteger a empresas particulares, el presidente Andrés Manuel López Obrador los llamó a rebelarse, a no se “traidores a la patria” e impulsar la reforma eléctrica.

En el marco del debate en la Cámara de Diputados de la reforma eléctrica, el mandatario sostuvo que hay legisladores dentro del PRI, “y en una de esas hasta del PAN”, que están en desacuerdo con el enfoque de sus bancadas de oponerse a la propuesta del Ejecutivo.

"Estoy confiando en que van a votar libremente y se van a rebelar y llamo a eso, a que se rebelen, para que sean auténticos representantes populares y no empleados de grupos de intereses creados, que no sean traidores a la patria, que se rebelen, que tengan la arrogancia de sentirse libres, que la libertad no se implora, se conquista”, expresó hoy en Palacio Nacional.

Esto se da luego de que ayer la coalición “Va por México”, integrada por el PRI, PAN y PRD, anunció que votarán en contra de la reforma eléctrica y por lo cual presentaron una contrapropuesta de iniciativa en la materia.

Cabe mencionar que la propuesta de “Va por México” será presentada de manera formal a la Cámara de Diputados una vez que se deseche el dictamen del Ejecutivo federal que ayer fue presentado.

De acuerdo con lo planteado por la oposición, su propuesta buscará que ciudadanos paguen menos por el servicio eléctrica, se impulse las energías renovables y fomente el respeto a la inversión privada.

Al respecto, López Obrador cuestionó a la oposición por su contrarreforma, la cual consideró que no apoya a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero sí a las empresas particulares, en especial a las extranjeras.

"Se reunieron en el PRI primero y luego ya se juntaron con el PAN para expresar que no van a apoyar la iniciativa que presentamos para fortalecer la CFE y manifestaron que van a apoyar a las empresas particulares, sobre todo a extranjeras, si no lo dijeron así textualmente, sí lo insinuaron, incluso hablaron de la inversión extranjera”, dijo.

El presidente llamó a la ciudadanía a seguir los debates en la Cámara de Diputados sobre la reforma eléctrica, ya que, consideró, “son tiempos de definiciones”.