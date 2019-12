Llama PAN a evitar permanencia de Morena

Ciudad de México.- El presidente del PAN, Marko Cortés, llamó a los militantes del partido a salir a las calles a defender las causas de la sociedad y evitar que Morena pretenda mantenerse en el poder de forma antidemocrática por lo cambios que pretenden en el Instituto Nacional Electoral (INE).

"No podemos por ninguna razón permitir que las reglas del juego democráticas, que han permitido que llegara el PAN, que regresara el PRI y ganara hasta Morena, hoy quieran y pretendan cambiarlas para controlar y mantener el poder", dijo en sesión del Consejo Nacional.

"Ustedes saben que están intentando debilitar el INE, no sólo por el recorte presupuestal, están intentando debilitar el INE quitando a Lorenzo Córdova de presidente".

Mencionó que en Morena se atrevieron a lo que nunca se hubiera pensado: "A hacer fraude, robándose dos votos en el Senado de la República para imponer a la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos".

También decidieron, señaló, desaparecer el Instituto para la Evaluación de la Educación.

Con los nuevos integrantes del Consejo de la Judicatura, añadió, están buscando controlar la administración del Poder Judicial.

En el Auditorio "Manuel Gómez Morín", Cortés delineó que el PAN ya debe estar en "modo campaña" y que su reto es evitar que Morena tenga la mayoría en Cámara de Diputados.

"Los convoco a que juntos asumamos el reto para decirle a la gente con claridad que, efectivamente, las cosas en México estaban mal, que por eso ganó López Obrador, porque prometió que las iba a resolver, pero que hoy es innegable que las cosas pasaron de mal a peor. Tenemos que decírselo a la gente con claridad", dijo.

"Debemos ir con la gente y reconocer que México sí necesitaba cambiar, pero cambiar para mejorar, no cambiar para retroceder. Digamos claramente que en el primer año de Gobierno morenista quedó evidenciada la incapacidad de resolver problemas y la brillante capacidad de agravar los existentes".

Agregó que todo el panismo nacional debe salir a las calles, tocar puertas y participar en redes sociales.

La gente debe saber, dijo, que este Gobierno genera muchos programas clientelares y se están perdiendo los empleos formales.

"Digámosle a la gente que para nosotros los criminales son la verdadera amenaza de México, que los abrazos solidarios son para las víctimas, no para los victimarios, que cuando la delincuencia no respeta a nadie, ni mujeres, ni niños, ni recién nacidos, sólo queda el camino de la ley y que por ese está Acción Nacional", subrayó.