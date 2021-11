Llama sacerdote a mujeres a 'hacer tortillas' en vez de 'hacer ching...'

Agencias

Ciudad de México.- El sacerdote mexicano Alfredo Gallegos, conocido como el 'Padre Pistolas', volvió a quedar en el centro de la polémica por unas declaraciones que realizó en el marco de la marcha por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra cada 25 de noviembre. "¡Enséñense a ser mujeres!", exclamó.

Durante un servicio religioso en su parroquia de Chucándiro, Michoacán, les pidió a las féminas que "no hagan chingaderas". "Ustedes tienen un arma: el cariño de nosotros los hombres y de la sociedad. Pónganse a hacer tortillas y no compren pinche Coca-Cola. Hagan agua fresca, sopes, tamales", continuó.

Aunque reconoció el derecho a manifestarse de las mujeres, les pidió que no realicen actos de violencia: "Protesten lo que quieran, pero no quiebren vidrios. Traen hasta marros, sopletes. En lugar de ganarse el cariño o respeto, se ganan el desprecio".

Esta no es la primera vez que el sacerdote es noticia por sus declaraciones y su visión sobre el rol de la mujer. En otra oportunidad, se refirió al aborto afirmando que las mujeres tienen derecho a cambiar su cuerpo, pero "no a matar a un niño". "Ustedes son la base de la sociedad. Tengan hijos, no aborten", manifestó.

Además, en una ocasión, el 'Padre Pistolas' incitó a los fieles a portar armas para protegerse de la inseguridad y reveló que llevaba un arma larga, aprovechando asimismo para lanzar una crítica al Gobierno: "¿Por qué ellos sí traen y nosotros no? ¡Hay que defender nuestra vida!".