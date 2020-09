Llama senadora suplente 'mi muchacha' a empleada; la tunden

Reforma

Ciudad de México.- Por referirse como "mi muchacha" a la mujer que trabaja en su casa, Marcela Luqué Rangel, senadora suplente de Indira Kempis, de Movimiento Ciudadano, fue criticada en redes sociales.

"¡A mi muchacha se le murió su marido hoy!", publicó en su cuenta de Twitter.

"No supimos si fue x Covid (sic) u otra cosa. Si no le presto dinero no la dejan sacar el cuerpo. ¿Qué hace la gente q no tiene como sacar a sus seres queridos de hospitales públicos?", cuestionó.

La publicación no fue bien vista en redes sociales, en donde usuarios la calificaron a la senadora suplente de clasista.

"Esa muchacha es tu empleada y tiene nombre", le contestó Arturo ABA en la misma publicación.

Otros pidieron a la Luqué Rangel tratar con dignidad a su empleada. "¿Y no la tienes dada de alta del IMSS? Eso es explotación", señaló el usuario @javiergc.

Movimiento Ciudadano de Nuevo León condenó sus declaraciones y exhortó a la senadora suplente a ofrecer disculpas.

"Reprueba las expresiones discriminatorias realizadas hoy por Marcela Luqué a través de sus redes sociales", señaló el partido estatal.

"No representan los principios e ideales de Movimiento Ciudadano de Nuevo León".