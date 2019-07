Llama Yaco Rodríguez a manifestación contra recortes al campo

Cuauhtémoc.- El diputado federal por este distrito y presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, Heraclio “Yaco” Rodríguez, manifestó en la reunión de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario, A.C., la necesidad de integrarse en un solo frente de defensa en favor de productores nacionales, luego del recorte y afectación que presupuestalmente y en recurso humano se aplicó al campo a nivel nacional, destacando el estado de emergencia que se generará a nivel nacional si no se toman cartas en el asunto.

Mencionó casos como el de Segalmex, en donde de un presupuesto de 4 mil millones de pesos se llevan gastados 17 mil millones, lo que contrasta con el pago a técnicos que garanticen la sanidad del ganado de exportación, que genera hasta 240 millones de dólares y que demanda, solo para la medicación al ganado de exportación, 40 millones de pesos.

“Si no se reconsidera la decisión del desmantelamiento del aparato gubernamental desde ahí estamos fritos, no hay manera. Se ha hablado mucho del impacto que esto tiene en las exportaciones, pero cómo le hacemos para trasladar lo que se produce en Sinaloa a México, si no hay quién firme las guías sanitarias”, comentó.

Ante la falta del personal, se pone en riesgo la sanidad de los productos agropecuarios y pecuarios del país, mencionó el diputado por Morena, y destacó el caso de la mosca del Mediterráneo, que afecta a frutales del país, la fiebre porcina africana, que pone en riesgo la sanidad de la carne de cerdo que se produce en el norte del país, o la gripe aviar, en el caso de la producción de carne proveniente de aves.

Explicó el caso del estado de Sonora, que se presumía una entidad libre de todas las enfermedades: “Hoy está amenazada y no hay manera de reaccionar”, y concluyó el oriundo del municipio de Namiquipa que “estamos ante una emergencia”.

En el caso de los productores de café, del que se cotizaba el cultivo en 80 dólares, actualmente no se pueden obtener estos beneficios porque no hay apoyos para obtener los 128 dólares a los que se cotiza el café actualmente, y señaló: “Si no se apoya a esas personas, díganme entonces a qué tipo de pobres queremos ayudar”.

Por lo anterior, mencionó a los presentes la necesidad de sumarse en un frente en donde, en conjunto con el Gobierno federal, se puedan determinar puntos en común sobre los cuales trabajar.

En torno a estas declaraciones, que parece van en contra del régimen actual, Heraclio Rodríguez Gómez mencionó que el tener una claridad en su carrera política y el camino de trabajo en beneficio de los productores, le da una claridad sobre los temas que se deben atender, motivo que lo llevó a mencionar: “Sé donde estoy parado, sé lo que estoy haciendo. No tengo problemas de carrera política, siempre estaré del lado de los productores, y eso me facilita la toma de decisiones. Quisiera pedirles no nada más a los senadores y diputados, sino a las funcionarios, que hagamos una manifestación, no le hace, en contra, para saber con quiénes contamos, para saber a qué atenernos, porque esta lucha no la podemos perder, no podemos dejar en riesgo una utilidad generacional”, concluyó.