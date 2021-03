'Llamada con Biden no frenará reforma eléctrica'

Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no se dará marcha atrás a la reforma eléctrica por la llamada que sostendrá con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, porque él es respetuoso de la soberanía de México.

"Los adversarios corruptos, que estaban dedicados a robar y que no quieren dejar de robar, piensan que la reforma eléctrica, que es para fortalecer a la CFE, que no cueste más la luz y que no nos estén saqueando como sucedía, piensan que se va a dar marcha atrás por la llamada con el Presidente de Estados Unidos, no es así, porque el Presidente de Estados Unidos es respetuoso de nuestra soberanía", aseguró.

El Mandatario federal afirmó que, así como lo fue el republicano Donald Trump, el Presidente Joe Biden es respetuoso y no ve a México como el patio trasero de Estados Unidos. "El Presidente Biden es respetuoso de nuestra soberanía, lo fue el Presidente Trump y lo es el Presidente Biden, hablamos hace como dos meses, la primera vez que hablamos por teléfono, ya nos habíamos encontrado pero ocho años antes, pero hablé de Valladolid y me dio mucho gusto, porque mencionó que ellos no ven a México como el patio trasero de Estados Unidos.

"Entonces le agradecí por tener esa concepción, porque México es libre, independente y soberano, nosotros no nos metemos con asuntos de los ciudadanos de Estados Unidos", comentó.