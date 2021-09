'Llamada de atención, fallas en sistema de BBVA'

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las recientes fallas en el sistema de BBVA son una llamada de atención para que intervenga la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

"Es una buena llamada atención para que intervenga la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que nos informe qué procede en estos casos, que lo haga la Secretaría de Hacienda y la CNBV.

"Nosotros hemos mantenido la política de no modificar el marco legal con relación a bancos, a financieras, fue un compromiso que hice desde campaña, no cambiar las reglas y hemos cumplido y el propósito es que todos actuemos con apego a la legalidad, todos. En el caso de los bancos, que paguen los impuestos, sobre esto sí hubo un cambio porque se canceló la condonación de los impuestos, y era una vergüenza que los bancos no pagaban impuestos y era legal", dijo en conferencia matutina.

Un intento por actualizar los sistemas generales de BBVA México generó un "error interno" en el banco que provocó que millones de usuarios en el País tuvieran problemas para hacer operaciones el domingo 13 de septiembre y parte del día siguiente.

La institución aseguró que las fallas no tuvieron que ver con ningún factor exógeno, descartando la posibilidad de un ataque cibernético.

Usuarios de BBVA México no pudieron hacer transacciones con tarjetas, banca móvil ni en cajeros automáticos, lo que impidió hacer pagos, depósitos, compras, transferencias y retiros de dinero.

El grupo financiero aseguró que se intentó hacer una serie de adecuaciones para actualizar los sistemas de cómputo y reforzar los servicios tecnológicos de cara a la alta transaccionalidad que se avecina para los últimos meses del año.

Sin embargo, este intento por actualizar los sistemas de BBVA generó un error que desconectó la banca móvil, cajeros y afectó las transacciones con tarjetas, por lo que el banco se vio obligado a revertir los cambios que quería realizar.