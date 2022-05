Llaman a AMLO a discutir plan de seguridad

Óscar Mireles / Agencia Reforma / López Obrador dijo que para evitar muertes había que cuidar a miembros del crimen organizado

Ciudad de México.— Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, llamó al presidente Andrés Manuel López Obrador a discutir sobre la inseguridad en el país, al señalar que ésta requiere de una respuesta coordinada.

El legislador advirtió que la coordinación entre los tres niveles de Gobierno sólo se logrará si se deja de polarizar al país y el responsable de distender este clima es el titular del Ejecutivo federal.

"Nosotros le hacemos un llamado al señor presidente de la República a discutir el tema de la seguridad, a encontrarle una respuesta. Yo en lo personal creo que esta viene de una respuesta multidimensional, son muchos los temas que se tienen que cubrir, pero lo esencial es la coordinación entre los estados, federación y municipios y esta sólo se logra si no se polariza al país", indicó.

En su conferencia de esta mañana, López Obrador dijo que para evitar muertes había que cuidar a miembros del crimen organizado, ya que en su sexenio se respetan los derechos humanos.

Lo anterior luego de que se hizo público un video en el que se observa a militares huir de civiles armados.

El presidente afirmó que se actuó de esa manera para evitar un derramamiento de sangre, aunque "sus opositores" afirmen que se humilló a las Fuerzas Armadas.

Moreira señaló que toda política de seguridad pública debe tener contenido en materia de derechos humanos.

No obstante, se dijo preocupado porque la actual estrategia no baja los índices delictivos y, por el contrario, merma el prestigio de las instituciones y de las fuerzas de seguridad.

"Se daña la dignidad de las fuerzas de seguridad pública; correr delante de unos delincuentes no creo que sea lo más correcto, porque, además, el ejemplo cunde seguramente en otras partes del país", afirmó.

El coordinador priista llamó también a las fuerzas políticas a romper con la polarización y tendió la mano para abrir la discusión sobre los temas que le interesan al país.

"No generemos un México de dos bandos, tenemos la mano tendida todos nosotros para discutir todos los temas, que no unamos la ideología y la pasión, porque la ideología no es que sea mala, es que tiene que contrastarse contra las realidades y tiene que instrumentarse a partir de la racionalidad, no de las descalificaciones ni de las emociones", sostuvo.

El priista advirtió que México está llegando a un momento muy difícil en matera de seguridad, pero también económica, con una inflación de casi el 8 por ciento en alimentos, que obliga a las familias más vulnerables a destinar el 85 por ciento de sus ingresos sólo a este rubro.