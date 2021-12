Llaman a reforzar vigilancia ante variante ómicron en el país

Associated Press / Los expertos han señalado que la nueva variante tiene una cantidad inusual de mutaciones, pero aún no está claro si es más peligrosa

Ciudad de México— Después de que Estados Unidos confirmó la presencia de la variante ómicron en al menos tres estados de aquel país, especialistas en salud de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) estimaron que el virus ya podría estar circulando en el país, por lo que sugirieron reforzar la vigilancia en estados del norte y en la Ciudad de México.

Si bien, no se pronunciaron por medidas como el cierre de fronteras, consideraron que es oportuno aumentar la realización de pruebas.

En la conferencia de prensa a distancia "¿Cuarta ola de Covid-19 y qué pasará con ómicron?", Samuel Ponce de León, Coordinador de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus consideró que la situación en el país vecino hace suponer que es inminente la circulación de la variante en México.

"No se ha demostrado que esté circulando en México, podemos suponer que quizá podría estar circulando, en virtud de que está circulando en California, y realmente toda la frontera norte es una zona en donde el intercambio es gigantesco. Entonces, es muy probable que haya casos, habrá que identificarlos", destacó.

Se pronunció por la detección oportuna y preventiva, al recordar que esta variante ha mostrado al momento cuadros leves, por lo que dijo, es posible que no lleguen al sistema de detección.

"El muestreo de esta cepa se hace básicamente en pacientes muy sintomáticos, muchos, que están hospitalizados. Entonces, bueno, habrá que quizás diseñar la estrategia para tratar de buscarla anticipadamente, pero más allá de que no se haya reportado, el hecho de que la vamos a tener aquí, sin ninguna duda", planteó.

Alejandro Rodrigo Jácome, académico e investigador en la Facultad de Ciencias de la UNAM, refirió que dicha variante fue notificada el 24 de noviembre pasado, sin embargo, la muestra data del 9 de noviembre.

Con ello, planteó que hay un periodo de días en los que los pacientes pueden estar circulando "incluso ser negativos en las pruebas y viajar o tener cierta movilidad sin que haya una detección", lo que incrementa las posibilidades de que esté circulando. Indicó que además hay muestras de que la transmisión es comunitaria.

"Es difícil saberlo, pero habría que ver si ya está circulando primero en el país, hasta ahorita no se ha detectado. El Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica no ha reportado, entonces vamos a ser optimistas y que todavía no haya mucha circulación, quizá en lugares fronterizos es más factible que haya por el mismo movimiento que hay de las personas", consideró el especialista.

El especialista también se pronunció por la detección de esta cepa en metrópolis de alta densidad, como la Ciudad de México.