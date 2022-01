Llaman a senadoras a rechazar ratificación de Salmerón

Reforma

Ciudad de México.- La senadora Nancy de la Sierra, secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores, apremió a las integrantes de ese órgano a mostrar congruencia y rechazar la ratificación del historiador Pedro Salmerón como Embajador de México en Panamá.

Integrante del Grupo Plural, la legisladora poblana relató que su hija vivió de cerca, como estudiante de Derecho en el ITAM, el lío que se armó cuando se conocieron las acusaciones de acoso contra el historiador.

"Yo les creo a esas mujeres porque yo tengo una hija que estudió en el ITAM, y me contaba cómo se había armado un protocolo interno sobre acoso en el ITAM. Si no les creemos, ¿en dónde estamos parados? ¿Vamos a ser feministas cuando nos conviene o vamos a ser feministas siempre? Y eso significa creerles a las víctimas, no revictimizarlas", planteó en entrevista.

"En 2018 empezó el rumor y compañeras de la Universidad hicieron tanta presión en la Universidad que crearon un protocolo de acoso, y la presión hizo que el profesor renunciara. Seré muy directa: yo les creo a las mujeres que no fueron una ni dos ni tres: fueron cientos que manifestaron que había hostigamieto y acoso del historiador."

La Comisión de Relaciones Exteriores, presidida por el morenista Héctor Vasconcelos, aguarda a que la solicitud de ratificación llegue a esa instancia.

"De manera personal votaré en contra y espero que las mujeres que somos integrantes -Malú Micher, Beatriz Paredes, Nadia Navarro, Claudia Ruiz Massieu, Josefina Vázquez Mota- podamos fijar una postura en equipo por la defensa de los derechos de las mujeres", dijo.

¿O entonces el feminismo solamente se defiende cuando se acusa a un posible o presunto violador, porque es de otro partido que no es el que gobierna? ¿Y entonces no les creemos a todas estas mujeres? Entonces, como lo propuso el Presidente (a Salmerón) Malú Micher (de Morena) no va a decir nada?

Por separado, el senador y activista y promotor de los derechos humanos, Emilio Álvarez Icaza, afirmó que la Cámara alta debe detener el nombramiento del historiador.

"Este personaje (Salmerón) fue despedido del ITAM, y yo sí pienso que por acoso a las estudiantes, ¿cómo va a representar a México una persona que tiene un historial de acoso?", repuso.