Llamará el Senado a Ebrard a comparecer tras acuerdo con EU

Ciudad de México





El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, celebró la decisión del presidente de negociar con Estados Unidos para evitar una "grave crisis", pero informó que llamarán a comparecer al canciller Marcelo Ebrard para que explique claramente los alcances del acuerdo, ya que el Senado de la República no admitiría que México se convierta en "tercer país", en el tema migratorio.

En conferencia de prensa, el senador aseguró que esa legisladora tendrá una actitud colaboradora "pero nunca de subordinación" por lo que aseguró que no permitirán presiones, ni amenazas, en la revisión del Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC).

Sobre los mensajes por Twitter que autoridades estadunidenses han difundido, en los que dejan ver que hay otras partes del acuerdo que aún no se dan a conocer, Monreal Ávila dijo que le creen al canciller Ebrard que no hay nada más atrás del acuerdo, pero recordó que, si en un tiempo se dan a conocer más alcances del mismo, Ebrard podría "incurrir en responsabilidades" y pidió que no se le mienta al Senado.