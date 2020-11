Llega AMLO a Tabasco en aeronave militar

Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador llegó al Aeropuerto Internacional de Villahermosa, Tabasco, para enfrentar la emergencia ocasionada por lluvias en la Entidad.

El mandatario arribó junto con el Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval y fue recibido por el Gobernador Adán Augusto López y la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa.

También es acompañado por el Secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, y el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz.

En este lugar, ambos mandatarios abordaron un helicóptero de las Fuerzas Armadas para realizar un sobrevuelo en las zonas afectadas.

Se tiene previsto más tarde el Presidente encabece una reunión con su Gabinete en el Palacio de Gobierno de Tabasco.

Obrador anunció esta mañana la cancelación de su gira por Nayarit y Sinaloa para trasladarse en un avión de la Fuerza Aérea a Tabasco.

"Hay una situación de emergencia en Tabasco. He estado dándole seguimiento al desbordamiento de los ríos y a las lluvias y sobre todo a la situación de la Presa Peñita que es la que puede inundar, no solo es esa presa, es lo que llueve en la planicie de Tabasco y en la sierra, en los ríos que no tienen control hidráulico", dijo.