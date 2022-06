Llega Ejército a Oxchuc, Chiapas, tras violencia electoral

Reforma

Chiapas.- A más de seis meses de iniciarse una disputa electoral en Oxchuc, alrededor de 300 elementos de las Fuerzas Armadas arribaron a ese Municipio de Chiapas para resguardar a la población, informaron fuentes oficiales.

Se trata de integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y la Fiscalía Indígena, quienes patrullarán la cabecera municipal y vías aledañas.

"Derivado de los acuerdos de la Mesa Estatal de Construcción de la Paz y la Seguridad, se empezó desde temprana hora de este viernes el recorrido de corporaciones estatales y federales al Municipio de Oxchuc para salvaguardar la integridad de la población", se detalló.

"Los recorridos se efectuarán de manera permanente tanto en la cabecera municipal como en las vías de comunicación en toda la zona".

Pese a que su llegada se anunció e ilustró con fotografías de los elementos, el Presidente del Órgano Electoral, Belisario Méndez, acusó que frente al Ejército, los policías municipales golpearon a personas que no son afines al presidente concejal, Luis Santiz.

"Está llegando tarde, se les solicitó siempre, no hicieron lo que les tocaba hacer, resguardar la seguridad de los chiapanecos, yo lo vi con buenos ojos, pero estamos viendo que en vez de ir a dar seguridad han llegado a favorcer al mismo grupo, porque frente a ellos policías municipales han entrado a casas a golpear a personas, personas que no son afines al presidente concejal", expresó a REFORMA.

Además de las fuerzas federales, personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos acudió a la localidad que desde el pasado mes de diciembre ha vivido una serie de hechos violentos derivados de un conflicto postelectoral.

El conflicto por la Alcaldía en Oxchuc El Municipio de Oxchuc es el único en el Estado de Chiapas que se rige por sistema normativo de usos y costumbres, por lo que por sí mismos organizan las elecciones de sus representantes, las cuales son a mano alzada.

El pasado 15 de diciembre se desató una balacera tras las elecciones celebradas para designar al nuevo Edil.

Esto debido a que uno de los candidatos, Hugo López Santiz, no obtuvo el triunfo y llevó a grupo armado para sabotear proceso.

Ese día, una persona fue asesinada y varias más resultaron heridas tras la trifulca, la cual se cometió ante la ausencia de elementos de seguridad a petición del actual presidente concejal a la Secretaría de Gobernación de Chiapas.

"Luis Santiz Gómez, actual presidente concejal y simpatizante de Hugo Gómez, no sé como hizo para que 10 barrios firmaran un documento en el que informaron a la Secretaría de Gobernación que no aceptarían seguridad el 15 de diciembre, por eso no llegó", reprochó.

Desde entonces, el grupo político amedrentó a la población con el bloqueo de carreteras federales, balaceras, privaciones de la libertad y quema de domicilios.

Integrantes del Concejo Comunitario y el Órgano Electoral de Oxchuc pidieron en varias ocasiones la intervención de las autoridades estatales y federales.

El pasado 15 de junio se llevaron a cabo nuevamente elecciones, en esta ocasión se organizaron asambleas en cada una de las 142 comunidades, sin embargo, al menos 15 de ellas no pudieron votar debido a la presencia de hombres armados y detonaciones de armas de fuego.