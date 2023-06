Llega militar a dirección de Aduanas

/ André Georges Foullon Van Lissum

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador nombró a André Georges Foullon Van Lissum como nuevo director de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) en sustitución de Rafael Marín Mollinedo, quien duró sólo 6 meses en el cargo y ahora pasará a ser Embajador en la Organización Mundial de Comercio (OMC).

"Va a haber un cambio en Aduanas. El director de Aduanas, Rafael Marín Mollinedo, es una gente muy cercana a nosotros, cercana al movimiento, va a ser Embajador en la Organización Mundial de Comercio, nos va a representar, nos importa mucho fortalecer las relaciones con los países europeos, estamos pensando en la firma de un tratado con la Unión Europea, él va a trabajar sobre eso. Y en Aduanas va a ocuparse el General de división retirado André Foullon", anunció López Obrador.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal repasó la trayectoria del General Foullon y dijo que antes de retirarse le pidió que considerara contribuir con el Gobierno.

"Para que tengan antecedentes sobre este General: cuando tuve que decidir, él estuvo en la terna y lo elegí al final por ser una gente recta, honesta, preparada, fue director del Colegio Militar, fue subsecretario de la Secretaría de la Defensa todavía con nosotros.

"Hace poco se retiró y, antes de que se fuera, le dije que pensara en que podía ayudarnos. Y necesitamos seguir limpiando de corrupción las aduanas fronterizas para que no haya contrabando, que no haya tráfico de drogas, y que no haya evasión fiscal, porque el ingreso de las aduanas es de más de un billón de pesos, constituye como el 15 por ciento del presupuesto nacional", mencionó el Presidente.

En 2021, el titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, anunció el retiro del General André Georges Foullon Van Lissum, quien era subsecretario de la dependencia.

El General André Georges Foullon ingresó al Colegio Militar en septiembre de 1971 y había pasado al retiro con 50 años de servicios ininterrumpidos en la Sedena. Ahora, se convertirá en el quinto funcionario al mando de Aduanas.

El morenista Horacio Duarte había renunciado en octubre del año pasado a la ANAM para coordinar la campaña de Delfina Gómez en el Estado de México.

Antes, la posición fue ocupada por el senador veracruzano Ricardo Ahued y, al inicio de la Administración, por Ricardo Peralta, quien ayer reapareció con el aspirante presidencial Adán Augusto López.

Por otra parte, Rafael Marín Mollinedo había sido apenas designado en diciembre del 2022 como nuevo titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México.

Marín Mollinedo, quien ahora será Embajador en la OMC, es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En la presente Administración se desempeñó previamente como director general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) y titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales.

Además, en su trayectoria, destaca haber sido director general de Servicios Urbanos de la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal, así como director general de la Red de Transporte de Pasajeros, adscrita a la Secretaría de Transporte y Vialidad.

Y, también se ha desarrollado en la iniciativa privada.

¿Quién es el General André Foullon Van Lissum?

-Inició su carrera militar en 1971 como cadete en el Heroico Colegio Militar.

-Comandante de Compañía de Infantería.

-Paracaidista del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (Gafes) de la Tercera Región Militar.

-Subjefe de Estado Mayor.

-Subdirector y director del H. Colegio Militar.

-Comandante de Brigada de la Policía Militar.

-Subsecretario de la Defensa Nacional hasta agosto de 2021.

Los titulares de Aduanas

1. Ricardo Peralta Saucedo (Diciembre 2018-Mayo 2019)

2. Ricardo Ahued Bardahuil (Mayo 2019-Abril 2020)

3. Horacio Duarte Olivares (Mayo 2020-Octubre 2022)

4. Rafael Marín Mollinedo (Diciembre 2022-Junio 2023)

5. André Foullon Van Lissum (Nuevo nombramiento)