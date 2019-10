Llega Robles a audiencia en Reclusorio Sur

Ciudad de México.- Rosario Robles llegó esta tarde el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, donde esta tarde se definirá si continúa en prisión o lleva en libertad su proceso por ejercicio indebido del servicio público.

En punto de las 14:43 horas, la ex titular de la Sedatu y la Sedesol arribó al recinto judicial en una camioneta Van blanca del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, escoltada por una camioneta Pick up con custodios armados.

La ex funcionaria comparecerá en punto de la 16:00 horas en una audiencia donde el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna determinará de nueva cuenta la medida cautelar que le deberá ser impuesta durante su proceso.

Ayer, el Magistrado Ricardo Paredes Calderón, del Quinto Tribunal Unitario Penal, ordenó a Delgadillo reponer el procedimiento y pronunciarse otra vez con relación a si Robles debe continuar o no su proceso tras las rejas, ya que la prisión preventiva que le dictó el pasado 13 de agosto carece de motivación y viola sus derechos fundamentales.

El fallo no establece si el juez debe concederle o no la libertad, o alguna otra medida cautelar, pero sí lo obliga a tomar en cuenta la conducta que Robles mantuvo desde un principio, de atender voluntariamente cada uno de los llamados para comparecer ante la justicia.

El Código Nacional de Procedimientos Penales contempla 14 medidas cautelares para los procesados y van desde la prisión preventiva hasta la libertad provisional, el pago de una garantía, el arraigo domiciliario, la presentación periódica ante las autoridades judiciales y el uso de un brazalete electrónico.

El juez resolverá esta tarde cuál de ellas corresponde imponer a la ex Secretaria, quien desde hace dos meses y nueve días permanece en prisión preventiva justificada en el Penal Femenil de Santa Martha Acatitla.