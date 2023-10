Llegan a México connacionales repatriados de Israel

Especial / Agencia Reforma / A las 19:05 aterrizó en la Base Aérea de Santa Lucía, Edomex

Ciudad de México.- El primer avión del Ejército con mexicanos repatriados de Israel llegó a la Base Aérea de Santa Lucía.

El primer vuelo, con 135 mexicanos abordo de un Boeing 737-800, matrícula 3528, salió a la media noche del martes (15:00 horas de Mexico), del aeropuerto del Tel Aviv, a 90 kilómetros de la Franja de Gaza, Palestina, luego de la difícil situación desatada entre Israel y el grupo islamista Hamas, que el sábado pasado disparó miles de cohetes sobre el territorio israelí, incursionó, asesino y secuestró a cientos de civiles.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que en el primero vuelo vienen mexicanos rescatados de Nayarit, Michoacan, Guerrero y Ciudad de México, entre ellos se encuentran 30 niños, tres mujeres embarazadas, así como el equipo de gimnasia que quedó varado, y el resto son personas vulnerables como mujeres y adultos mayores.

El avión de las Fuerzas Aéreas hizo cuatro escalas desde ayer con recorridos del Tel Aviv a Turquía, de 2 horas; de Turquía a Irlanda, de 5 horas con 50 minutos; de Irlanda a Canadá, de 4 horas con 45 minutos, de Canadá a Carolina del Norte, de 3 horas con 45 minutos, y de Carolina del Norte a Santa Lucía, de 3 horas con 45 minutos también.

La Secretaría no preciso la hora de llegada del segundo vuelo, debido a que no se ha confirmado si hará una escala en Carolina del Norte, un lugar que no estaba considerado originalmente en la ruta del vuelo.

Tras los ataques de Hamas al territorio israelí y la respuesta del Ejército de esa nación en la Franja de Gaza, los muertos ya superan los mil 200 en territorio israelí y los mil 100 en el territorio palestino.