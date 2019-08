Llegan rescatistas internacionales a Pasta de Conchos

Expertos de China, Alemania, Australia, Estados Unidos y México llegaron a San Juan de Sabinas para valorar la mejor manera de rescatar los cuerpos de los 63 mineros muertos en la explosión de la mina Pasta de Conchos, ocurrida hace 13 años.

Cristina Auerbach, presidenta de la Organización No Gubernamental (ONG) Familia Pasta de Conchos, explicó lo anterior y dijo que el tema del equipo técnico ahí reunido no es ver si se puede o no realizar la labor de rescate.

“No se les está consultando si se hace o no se hace, sino en base a su experiencia que nos digan cómo hacerlo” expresó la representante de las viudas y los huérfanos de la tragedia.

Explicó que todos los expertos nacionales e internacionales llegados a la Región Centro del Estado son ingenieros en minas de carbón, y todos tienen experiencia en rescate minero, “es gente muy especializada” sostuvo.

Expresó que hay mucho optimismo en que se logrará el objetivo, agregó que la tragedia, ocurrida a las 02:30 horas del 19 de febrero de 2006 y el abandono de 63 de los 65 mineros que ahí murieron, “es una deuda que se tiene no solo con la región carbonífera, sino a Coahuila.

A Coahuila se le recuerda por Pasta de Conchos y por sus desaparecidos (de Allende). Así que yo creo que ya es tiempo de que se empiece a remediar todo el daño que se nos ha hecho” sostuvo.





Fuente: www.elsiglodetorreon.com.mx