Lleva Ana Guevara equipo 'VIP' a Lima

Ciudad de México.- La directora de la Conade, Ana Guevara, no sólo incumplió su anuncio de llevar al equipo médico más calificado a los Juegos Panamericanos de Lima 2019 para atender a la delegación tricolor, también fomenta el turismo deportivo.

Pese a no cumplir con todos los requerimientos y a que el rubro de fisiatras ya está cubierto, la Conade acreditó a tres quiroprácticos como médicos para integrar el equipo multidisciplinario único que, según la funcionaria, se integraría de manera conjunta con personal de la dependencia y del Comité Olímpico Mexicano (COM) para brindar servicio a todos los seleccionados panamericanos, de acuerdo con información proporcionada a CANCHA.

Además, de las 30 acreditaciones para equipo médico en general -nutriólogos, psicólogos, fisiatras y médicos del deporte-, la dependencia se quedó con 19 bajo el argumento de que son los más calificados y además ella pagaría los gastos de todos.

Respecto al turismo deportivo que tanto ha criticado Guevara como deportista y funcionaria, el organismo a su cargo acreditó al director del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR), Héctor García, funcionario que no tiene ninguna razón para estar en Lima.

Al allegado al presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien ayuda a entrenar beisbol, se le consiguió un gafete categoría A2, que le permite acceso a las áreas técnicas, al transporte para deportistas, a la Villa y al comedor.

Esta acreditación, que pudo haber usado el entrenador de la campeona panamericana de pentatlón, Mariana Arceo, quien fue asesorada desde las gradas, como ella misma declaró, le ha permitido a García acceder a los deportistas para tomarse fotografías con ellos y presumirlas en sus redes sociales.

Tras los Juegos Olímpicos de Río en 2016, el entonces titular de la Conade, Alfredo Castillo, fue cuestionado por asistir con su novia y hasta uniformarla para que desfilara en la inauguración.

Por ese y otros motivos lo llamaron a comparecer en el Congreso, pero fue ratificado en el cargo.