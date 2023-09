Lleva Frente al Congreso campaña presidencial

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Con gritos de "¡Presidenta!" y el apoyo de más de 200 legisladores de PRI, PAN y PRD, la hidalguense Xóchitl Gálvez se estrenó en la tribuna del Congreso como candidata presidencial de la Oposición en la sesión de instalación del periodo de sesiones de la 65 Legislatura.

Los morenistas con sus "corcholatas" en veda y aún sin aspirante electo reaccionaron con gritos de "Es un honor estar con Obrador".

Gálvez subió a la tribuna para dar el posicionamiento del PAN ante el Quinto Informe presidencial con un discurso en el que aseguró que México está peor que en el 2018.

"No hubo transformación, hubo destrucción. Hoy, en este Quinto Informe, sabemos que México no sólo no está mejor, sino que en muchos aspectos está peor que cuando inició su administración", aseveró.

Dijo que "la esperanza cambió de manos" y exclamó que "amar debe ser el verbo de un nuevo gobierno encabezado por una mujer. Odiar es el verbo de este viejo gobierno de un solo hombre", en alusión a su candidatura presidencial opositora.

La diputada morenista Aleida Alavez, cercana a Claudia Sheinbaum, respondió en nombre de Morena.

Al subir a tribuna roció un líquido porque dijo, quería "desinfectar" el lugar tras el discurso de Gálvez.

Y criticó el uso de la tribuna para la promoción de la hidalguense. "Es legal lo que hicieron, pero completamente inmoral que vengan aquí a hacer un mitin de campaña en total fraude a la ley".