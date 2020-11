Lleva mano FGR y no UIF en caso Videgaray, afirma AMLO

Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que la FGR es la encargada de investigar el caso de Luis Videgaray y que la UIF sólo apoya con información en caso de que lo necesite la Fiscalía.

"Tiene que haber coordinación entre la Fiscalía y la UIF. No se puede actuar por separado. Nosotros hemos decidido apoyar la autonomía de la Fiscalía, ellos son los que se hacen cargo de las investigaciones, no el Poder Ejecutivo. Sólo que la FGR solicite a la UIF información se puede hacer la investigación y proporcionar esa información a la Fiscalía.

"No podemos nosotros como Ejecutivo o UIF estar investigando si no existe una solicitud de la FGR o un acto notorio de corrupción denunciado que requiera saber sobre el manejo del dinero, darle seguimiento al dinero en el sistema financiero. Pero, todo eso es para entregarlo a la Fiscalía, no para nosotros presentar una denuncia. Y, tampoco podemos dar a conocer esta información con el propósito de no afectar el debido proceso", comentó López Obrador.

En conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal pidió a la FGR actuar con rapidez en la solución del caso de Luis Videgaray para evitar que exista espectacularidad en temporada electoral.

"Lo único que yo quisiera como cualquier otro ciudadano es que se aplicara el principio de justicia rápida, expedita, que no se acumulen los casos y que no sólo sea de consumo publicitario o propagandístico, o sea, que no haya espectacularidad como era antes. Porque ahí va ocho columnas: se le investiga, se le encontraron propiedades en el extranjero. Todas esas acusaciones de tipo político y más ahora que vienen las elecciones, hay que cuidar todo eso.

"Entonces, para evitar que todo se quede en escándalo político, lo que hay que hacer es darle celeridad, que rápido la Fiscalía, esto lo digo con todo respeto, la Fiscalía ya desahogue todos esos casos", dijo el Presidente.

Ayer, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que mantiene abierta una investigación contra el ex Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, que se desprende de los señalamientos que formulara en su contra el ex director general de Pemex, Emilio Lozoya.

En agosto pasado, Lozoya presentó una denuncia ante la FGR en la que señaló al ex Presidente Enrique Peña Nieto y a Videgaray como cabezas de operaciones de corrupción.