Llevan a FGR 'delitos' de Bonilla

CDMX.- Jaime Martínez Veloz escribió "El Impostor", un libro a través del cual documenta "hechos ilícitos" cometidos por Jaime Bonilla, ex Gobernador morenista del estado de Baja California.

Ex legislador federal, cercano a Morena hasta 2018 y aspirante del PRD a la gubernatura en 2019, Martínez Veloz llevará la próxima semana las testimoniales recabadas en su libro ante la FGR y ante el Congreso local de Baja California para fincar responsabilidades contra el ex mandatario.

"Son once temas que están documentados y con las pruebas correspondientes, son once acciones que realizó este ex Gobernador y su involucramiento en hechos ilícitos de carácter delictivo, que han sumido en una crisis profunda de seguridad, social y económica, donde la responsabilidad de Jaime Bonilla es bastante.

"Hoy incluso los propios morenistas están impugnando muchas de estas acciones que nosotros desde hace cuatro años denunciamos y que hoy están en este libro. Por ser hechos de carácter delictivo queremos presentarlos a la FGR, ante el Congreso de la Unión, para ampliar una solicitud de juicio político en su contra, y en la Fiscalía del estado", dijo Martínez Veloz.

El autor explicó que tituló el libro "El Impostor", debido a que Bonilla no estudió donde asegura haberlo hecho ni ha vivido donde dice tener su domicilio.

"Todo en Bonilla es una mentira", señaló.

Las auditorías que realizó Bonilla en su gestión en Baja California para cerrar negocios y empresas, agregó, hoy pasan factura a las actuales autoridades estatales.

"Nosotros no sabíamos que Bonilla había sido agente informante del FBI, cuando era director del instituto de agua de la Mesa de Otay, donde graba a funcionarios y a empresarios de Estados Unidos y participa en juicios en aquel país. Cada tema trae sus pruebas, no son crónicas ni narraciones.

"El deterioro de ingobernabilidad e inestabilidad de Baja California, en gran medida se debe a Bonilla, amparado siempre en una supuesta amistad con el Presidente de la República", lamentó Martínez Veloz.