Llevan mariachis a mamás en la mañanera

Ciudad de México.- Un mariachi irrumpió en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador para cantar las mañanitas a las Madres en este 10 de mayo.

Al terminar la conferencia, el mandatario federal dijo que iniciaría el festejo a las mamás, y entró el mariachi al Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Cantaron "Las Mañanitas" y después "Hermoso cariño", "Mujeres divinas" y "Amor eterno".

Entre las asistentes estuvieron la clavadista Paola Espinosa y Elena Poniatowska.

El presidente deseó felicidades a las mamás que están en México y otros países, como Estados Unidos.

"A todas las mamás felicidades, que no falte nadie, las mamás que están en otros países, las que están viviendo en Estados Unidos, en otros países, y a todas las mamás que viven en México felicidades", dijo López Obrador.

"Si alguna de las mamás de este ramillete de mamás que está aquí, que es una representación de todas las madres de México, si alguna quiere tomar la palabra que lo haga", convocó.

Algunas de las invitadas tomaron la palabra para agradecer el festejo.

Elena Poniatowska recordó a su madre.

"Mira mamá, yo creo que has de estar muy contenta, has de estar sintiendo que México ha cambiado mucho, que México va por un camino que nunca tu recorriste con los Presidentes anteriores".

"Mira mamá, creo que somos muy felices aquí en este día entre mariachis y tantos corazones que nos acompañan".

En su oportunidad, la clavadista Espinosa dijo que es difícil que como mamás regresen a destacar en el ámbito deportivo, pero adelantó que volverá a buscar una medalla en los próximos Juegos Olímpicos.