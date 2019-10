Llevan tecnología de Chilapa a Japón

Ciudad de México.- Dos alumnos del Plantel 133 de Conalep de Chilapa de Álvarez, Guerrero, crearon un "robot bombero" que los llevó a ganar un concurso nacional de robótica y les dio el boleto para representar al país en Japón.

Próspero Romero Gerardo y Víctor Manuel Bautista, de origen náhuatl, estuvieron presentes en la expo Hannover Messe, la feria más grande de tecnología a nivel mundial, que se lleva a cabo en León, Guanajuato.

A pesar de que en Guerrero no hay industria desarrollada, el plantel del Conalep es un semillero para el uso de la tecnología, ya que están planeando proyectos que se adapten a las necesidades de su comunidad.

"Nuestro robot resultó ser el más eficaz apagando una vela", dijo Próspero Romero en entrevista.

"Este fue el robot con el que competimos y nos están apoyando para construir un nuevo robot que sea más eficaz para combatir el fuego", dijo.

Los estudiantes de Conalep recibieron la presea Sentimientos de la Nación que otorga el Congreso de Guerrero por el desarrollo de tecnología en una zona indígena.

"En las comunidades rurales es muy difícil que llegue la tecnología, también difícilmente hay acceso a internet. Pero el no tener no significa no poder. Nosotros lo hicimos con lo que teníamos en la mano", subrayó Próspero Romero.

Romero y Bautista participarán en el concurso RoboRAVE, en Japón, el próximo año.