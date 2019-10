Llevarán a SEP propuestas educativas

Ciudad de México.- Organizaciones buscan llevarle al Secretario de Educación, Esteban Moctezuma, nuevas propuestas en materia educativa.

En conferencia de prensa, representantes de Suma por la Educación, de la Alianza de Maestros y de la Unión Nacional de Padres de Familia manifestaron su descontento hacia la reforma educativa recién aprobada.

"Con las redacciones finales de las leyes secundarias no se consiguió el objetivo de lograr cambios educativos que garanticen una educación de calidad", señalaron.

Por ello, este sábado padres de familia, maestros y miembros de la sociedad civil realizaron el conversatorio "Cambiar a México desde la educación" para proponer mejoras en las leyes educativas.

"La evaluación docente debe realizarse de manera permanente sin ser opcional para identificar las áreas de oportunidad para capacitar a los profesores en las áreas que necesitan para desarrollar mejor su labor", expresaron.

Asimismo, lamentaron la subordinación del Gobierno federal a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para, acusaron, cumplir sus caprichos y darles poder.

"Esta reforma olvidó los verdaderos maestros de la carrera magisterial a la que tienen derecho para recibir mejores salarios conforme a sus méritos, en cambio, se negoció con el magisterio violento y político para ceder a sus peticiones de privilegios", advirtieron.

Las organizaciones también reprocharon el recorte de presupuesto a programas como Primera Infancia, Prepa en Línea y Escuelas de Tiempo Completo.

Francisco Landero, presidente de Suma por la Educación, dijo que se redujo el presupuesto para la capacitación de maestros.

"Sin buenos maestros no va a haber buena enseñanza, sin buena capacitación se está condenando que el aprendizaje también sea malo", comentó.

"Es una reforma que privilegia a las cúpulas sindicales y no al magisterio, y se centraliza en acuerdos cupulares entre el Gobierno federal y los sindicatos".

A su vez, Leonardo García Camarena, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, consideró que existe el riesgo de imponer la ideología comunista revolucionaria y la de género en la educación particular porque la ley no es clara.

"La vertiente comunista revolucionaria que la Coordinadora trae en sus contenidos y la otra rama de adoctrinamiento es esta mal llamada perspectiva de género", dijo.

"En lugar de ponerla con sus letras 'Queremos impulsar la igualdad entre el hombre y la mujer en oportunidades, derechos..', que en eso estamos todo de acuerdo, se pueda convertir en un adoctrinamiento ideológico de corte sexual, homosexual, lésbico, etcétera, etcétera, con expresiones que no tienen nada qué ver ni con la realidad ni con la biología ni con la ciencia".

Las propuestas que surjan en este conversatorio serán entregadas la próxima semana al titular de la Secretaría de Educación, Esteban Moctezuma, con la finalidad que sean tomadas en cuenta.