‘Llevé a ministeriales a zona donde desapareció Debanhi’: chofer

Juan David Cuellar, el conductor de taxi de aplicación, que llevó a Debanhi tras salir de una fiesta el 9 de abril, aseguró que en los primeros días de la investigación acudió al sitio de la desaparición de la joven acompañado por elementos ministeriales.

En entrevista con una televisora, dijo que después de dejar a la joven en la carretera a Laredo, continuó trabajando hasta que le mandaron el boletín hecho por la familia de Debanhi, donde pudo reconocer a la chica.

En ese momento dejó de trabajar y se dirigió a su casa parta hablar con su esposa, pero momentos después recibió una llamada de las autoridades, que ya se encontraban investigando el caso.

"A la media hora me contactan los ministeriales, yo les contesto, les paso mi dirección y ellos fueron y me entrevistaron, incluso fuimos a la zona donde pasó todo e igual les dije las cosas como habían pasado”, aseguró el joven.

Cuellar señaló que desde ese día entregó su celular a las autoridades junto con todas las pruebas que tenía y aunque apuntó que no era obligatorio entregar el teléfono, decidió hacerlo para aclarar las cosas.

Añadió que lleva tres semanas sin trabajar como conductor de una aplicación de automóviles, pues la compañía bloqueó su cuenta debido a la investigación.

"Ellos desde el primer día me quitaron el celular y yo proporcioné todas las pruebas que yo tenía, yo me respaldé porque sabía que me iban a quitar el celular, ellos me dijeron que era opcional si yo quería dárselos o si no podía estar en mi derecho de que no me lo quitaran”, comentó.

Descartó tener contacto con el papá de Debanhi, pues asegura que solo ha hablado con la autoridad estatal.