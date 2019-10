Lloran al cadáver equivocado

Ciudad de México.- Debido a errores de la ex PGR al entregar cuerpos de migrantes identificados en las fosas clandestinas de San Fernando, Tamaulipas, una familia en Guatemala le llora desde hace siete años a un cadáver que no es el de su pariente, sino probablemente el de otra familia que también busca a su familiar.

Según documentos a los que REFORMA tuvo acceso, el 18 de noviembre de 2011, Servicios Periciales de la entonces PGR -que dirigía Maricela Morales- identificó el cuerpo C5 Fosa 4 AP.PGR/TAMPS/MAT-COE/1114/2011, el cual fue entregado en marzo de 2012 supuestamente a sus familiares en Guatemala.

Pero, en 2014, el Equipo Argentino de Antropología Forense detectó que en realidad el cuerpo que se entregó fue el C4 Fosa 4 AP.PGR/TAMPS/MAT-COE/1114/2011, mientras que el cadáver C5 permanece hasta la fecha en el Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México.

Hasta ahora, no se ha notificado a la familia que tiene el cuerpo equivocado, el cual se tendría que exhumar para corroborar su identidad y entregarlo a sus verdaderos parientes.

Lo anterior a pesar de que tres ex Procuradores -Jesús Murillo Karam, Arely Gómez y Arturo Elías Beltrán-, así como la nueva Administración federal, fueron enterados del drama.

Tras la creación de la Comisión Forense mediante un acuerdo de colaboración en septiembre de 2013, el EAAF comenzó a cooperar en la identificación 314 cuerpos hallados en San Fernando, Tamaulipas, y Cadereyta, Nuevo León.

A su llegada, el equipo realizó sus propias pruebas, a pesar de que la PGR ya había trabajado en dicha tarea. Fue ahí donde detectó el error, el cual fue reconocido por el equipo de Servicios Periciales, quien informó al Procurador en turno, Jesús Murillo Karam.

La entonces directora del Laboratorio de Genética de PGR, Martha Acela Valdés, comentó en entrevista que en 2016 hubo acercamientos con el Gobierno de Guatemala, pero que incluso ellos no quisieron que se diera a conocer la noticia, lo que consideró una irresponsabilidad total de ambas partes.

La ex funcionaria aseguró que gestionó el caso en Guatemala hasta finales del 2016, cuando fue degradada de su cargo.

"Estábamos en la Embajada de México en Guatemala y nos dijeron: 'bueno, pero si ya está entregado el cuerpo pues la familia ya tiene a quién llorarle, entonces qué diferencia habría si ya no les decimos nada'", recordó.

"Es una irresponsabilidad total, deja la falta de empatía, sino la irresponsabilidad que da que el Estado se quede callado y es lo que ha pasado hasta ahorita, nadie ha dicho nada; es un tema político más bien", agregó Acela Valdés quien teme que se le quieran fincar responsabilidades a pesar de que, asegura, ella siempre impulsó que el caso se conociera.