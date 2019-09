Llueve o truene, Tren Maya va: AMLO

Campeche, México (21 septiembre 2019).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que, pese a los obstáculos de sus adversarios, su Gobierno llevará a cabo la construcción del Tren Maya.





"Llueve, truene o relampaguee se va a construir el Tren Maya, lo quieran o no lo quieran. Me refiero a los conservadores que están queriendo poner obstáculos, pero ya saben ustedes cómo soy de especialista en carrera de obstáculos. Además, soy perserverante, muy terco y habrá Tren Maya para beneficio de Campeche", aseguró López Obrador.



Durante un evento en el Hospital Rural Hecelchakán, el Mandatario federal detalló que para la construcción de dicho tren se invertirán en total 150 mil millones de pesos y, tan sólo en Campeche, la inversión será de 70 mil millones.



Por otro lado, el tabasqueño dijo que Campeche ya se convirtió junto con Yucatán en uno de los estados más seguros del País.



"Felicitar al Gobierno de Campeche porque se está avanzando mucho en el tema de la seguridad. Campeche está ya como Yucatán. Antes nada más era Yucatán el Estado seguro del sureste y del País. Ahora, ya Campeche. Y esto es un logro porque si hay seguridad hay paz, hay tranquilidad. Aquí se ha avanzado mucho", comentó el Presidente.



Y, López Obrador expresó que la corrupción en la compra de medicamentos ya se acabó en su Gobierno, por lo que no seguirá beneficiando a las farmacéuticas que surtían durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto.



"Y cada vez que haya bloqueo, y saben por qué quieren eso y poner resistencia, porque quieren que siga lo mismo, que siga el moche, el soborno, la corrupción. Lo que diga mi dedito: eso ya se acabó.



"Si no quieren vender la medicina, las vamos a comprar afuera, pues lo primero es la salud del pueblo, que eso quede claro", sentenció.