Lo que debes saber de la visa de Canadá a mexicanos

El número de mexicanos que solicitan asilo político en Canadá se disparó en 2023

Ciudad de México.- Canadá incrementará los requisitos de viaje para mexicanos a partir de este 29 de febrero. Checa las razones y lo que se sabe de la medida.

¿Por qué un nuevo visado?

Sabías que Canadá había retirado la exigencia de visas para los mexicanos en diciembre de 2016, pero ante aumento del número de connacionales que solicitan asilo político, decidió reactivar la medida.

Lo que se sabe de la nueva medida

Hasta el momento se ha indicado que los ciudadanos mexicanos que viajen a Canadá podrán solicitar una autorización de viaje electrónica simple si han tenido una visa canadiense en la última década o si tienen una visa estadounidense válida.

Trabajadores temporales mexicanos, estudiantes y quienes tengan visa de EU estarán exentos de los nuevos requisitos de viaje que entrarán en vigor este 29 de febrero a las 22:30 horas.

“En las conversaciones sostenidas se consiguió que en vez de la imposición de un requisito de visa general se mantuviera la ETA (Autorización Electrónica de Viaje) con restricciones adicionales, lo que cubriría al 60 por ciento de las personas mexicanas que viajan a Canadá, según las estimaciones del gobierno canadiense. Sin embargo, México lamenta esta decisión y considera que existían otras opciones antes de llegar a la aplicación de esta medida”, indicó la Secretaría de Relaciones Exteriores.

La respuesta de AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó al primer ministro Justin Trudeau la imposición de visa a mexicanos y dijo que México ayudó a que Canadá formara parte del T-MEC.

“Si acaso un pequeño reproche fraterno, respetuoso, al primer ministro (Trudeau) porque nosotros ayudamos -y él lo sabe- para que Canadá participara en el Tratado de Libre Comercio. El presidente Trump, con discrepancias con el primer ministro Trudeau, no quería que se incluyera Canadá, quería un tratado bilateral, y yo lo convencí (a Trump) que no podíamos ser los dos (solamente) aun cuando México pudo haber obtenido más beneficios.

“Me hablaba el presidente Trump entonces de algo más importante en la relación económica. Le dije vamos a que se incluya Canadá y aceptó. Es un dirigente fuerte, pero tiene visión y sabe lo que conviene o no conviene y fue respetuoso. Entonces, eso lo sabe muy bien el primer ministro Trudeau”, comentó.

Al alza, solicitudes de asilo

El número de mexicanos que solicitan asilo político en Canadá se disparó en 2023, al aumentar 133 por ciento respecto al año previo, generando voces de alerta y reclamos en aquel país y reabriendo un foco de tensión diplomática.

Según estadísticas de la Junta de Inmigración y Refugiados de Canadá, la cifra de solicitantes mexicanos de asilo pasó de 7 mil 483 en 2022 a 17 mil 490 en 2023.

México se convirtió así en el principal país de origen de los solicitantes de asilo en Canadá, con 18.8 por ciento del total, superando a Haití, lo que provocó la nueva medida de la visa.

Canadá sólo concede asilo a las personas que considera que no pueden vivir con seguridad en ninguna parte de su país de origen porque las autoridades no pueden o no quieren proporcionarles esas condiciones.

Los requisitos

A partir de las 22:30 horas de este 29 de febrero deberás cumplir con los nuevos requisitos para obtener una Autorización Electrónica de Viaje (eTA):

De acuerdo con las autoridades:

Si tienes una eTA, se cancelará automáticamente a menos que tengas un permiso de trabajo o estudio en vigor

Si tienes una solicitud de eTA en trámite, deberás solicitar una nueva eTA o visa de visitante

Antes de viajar a Canadá, deberás solicitar una nueva eTA (si cumples con los requisitos)

Si no cumples con los requisitos para obtener una eTA, tendrás que solicitar una visa de visitante para viajar a Canadá

Estos cambios se aplicarán aunque ya hayas reservado tu viaje. El hecho de tener una reserva previa para viajar o una eTA válida no garantiza que se le apruebe una nueva eTA o una visa.

¿Quién puede solicitar una eTA de acuerdo con las nuevas normas?