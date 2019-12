Localizan a joven desaparecida tras abordar taxi

Ciudad de México.- Karen Espíndola, quien era buscada tras abordar un taxi anoche en Tlalpan, ya está a salvo en su casa, informó SSC.

"En relación al reporte de la desaparición de una mujer al exterior del metro #GeneralAnaya, la #SSC informa que esta persona ya se encuentra en su domicilio a salvo. #KarenEspindola", tuiteó @SSP_CDMX.

Aunque no se han dado detalles de su regreso, la familia de Karen dijo que las investigaciones continuarán y ella será atendida física y emocionalmente.

A través de Facebook, su hermano confirmó el hallazgo de la chica y agradeció el apoyo a la gente que se solidarizó con su familia.

"Muchas gracias a todos por el apoyo, Karen Espíndola, mi hermana ya está en casa.

"No llegó en las mejores condiciones pero seguirán las investigaciones. En verdad no le deseo este sentimiento a nadie", escribió Daniel en la red social.

En tanto, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, celebró el regreso de la joven.

"Me informa el equipo de @SSP_CDMX y de la @PGJDF_CDMX que afortunadamente Laura Karen ya está en su domicilio con su familia", escribió después de haber informado que se habían desplegado operativos para hallarla.

Con el hashtag #TeBuscamosKaren, usuarios en redes sociales difundieron una fotografía y pidieron ayuda para encontrar a la joven, quien desapareció anoche tras tomar un taxi en Calzada de Tlalpan, a la altura del estación del Metro General Anaya.

De acuerdo con su hermano Daniel Espíndola, Karen abordó el taxi y alertó a través de un mensaje de WhatsApp que el conductor tenía actitud sospechosa.

"Mi hermana está perdida, venía sobre Tlalpan, por el metro General Anaya, ahí abordó un taxi y al rededor de las 9pm fue su último mensaje, diciendo que el taxista se veía sospechoso. No le entran las llamadas, ni los whats", difundió en su cuenta de Twitter @DanielEspndola2

"Mami este señor se ve bien sospechoso y grosero", habría sido el último mensaje que envió Karen a sus familiares.

"Acerca del suceso ocurrido el día de ayer en la noche en las inmediaciones del metro General Anaya informo que me encuentro muy pendiente y atenta. Estamos cuidando y aplicando todos los protocolos para estos casos, de forma responsable. Estaremos informando", dijo Sheinbaum por la mañana a través de sus redes sociales.