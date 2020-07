Localizan en Michoacán ambulancia utilizada en ataque contra García Harfuch

Michoacán.- Tras el atentado que sufrió el secretario de Seguridad Ciudadana de CDMX, Omar García Harfuch, las unidades de inteligencia capitalinas ubicaron una ambulancia entre los vehículos que pudieron participar en el atentado perpetrado el 26 de junio de este año en la zona de Lomas de Chapultepec.

Se trata de una ambulancia del Instituto Mexicano del Seguro Social, la cual fue reportada como abandonada el 29 de junio en el kilómetro ocho de la carretera Cuitzeo-Pátzcuaro, en Michoacán.

La denuncia fue realizada por integrantes de la agrupación conocida como “Revolución Social”, encabezada por Guillermo Valencia Reyes, quienes alertaron a las autoridades sobre la ubicación de la unidad.

Foto: especial

"Nos llegó a nuestra página de Revolución Social, que nos llegan al día cientos de denuncias ciudadanas, un reporte de una ambulancia que estaba abandonada. Nosotros atendimos el reporte y, como siempre, enviamos un grupo de reacción inmediata a revisar”, señaló Valencia Reyes.

El activista afirmó que la ambulancia pertenecía al IMSS y no tenía ningún reporte de robo.

"Checo, como siempre lo hacemos, el número de placas, que no tuviera reporte de robo, no tenía reporte de robo, y que verificara si era una ambulancia clonada y no era una ambulancia clonada porque se veía el balizamiento tenía muchos años”.

Afirmó que, tras corroborar los datos publicó en redes sociales y etiquetar al IMSS, confirmaron llevaba por lo menos tres días abandonada en el kilómetro ocho de la carretera Cuitzeo-Pátzcuaro.

Foto: Twitter c4jimenez

"Después nos dimos cuenta que la ambulancia al parecer participó en el atentado del secretario de seguridad pública de la Ciudad de México y es aún más alarmante, cómo es posible que una ambulancia haya recorrido tres Estados de la República, haya terminado abandonada en una carretera de las más importante del estado y a mí me sorprende cómo llegó a manos de delincuentes una ambulancia oficia del IMSS...”

De acuerdo a la investigación, el vehículo de emergencias estuvo en los mismos puntos que los sicarios, incluso aparecía en imágenes de cámaras de seguridad, después de una camioneta Suburban blanca hallada en la zona del atentado, en una bodega ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Por su parte, las dependencias en la entidad del IMSS, Fiscalía General de la República y el Estado, dijeron desconocer el paradero de la unidad médica, la cual, según el vocero de comunicación de la Fiscalía de la República, la ambulancia debe estar en posesión de la Policía de caminos.