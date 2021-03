López-Gatell calcula que 50% de mexicanos ya son inmunes a covid

Excelsior

Ciudad de México.- En México hasta el 50 por ciento de la población ya podría ser inmune al virus SARS-CoV-2, informó Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

Por tanto, explicó que para poder controlar la pandemia y evitar la transmisión de covid-19, faltaría que otro 25 por ciento de los habitantes en el país alcanzaran la inmunidad, ya sea a través de la vacunación o porque se contagien y superen la enfermedad.

Es probable que ahorita tengamos 45 o 50 por ciento de la población mexicana inmune. En términos teóricos solo nos falta un 25 por ciento para lograr inmunidad

"Obviamente no podemos seleccionar a los que ya tuvimos y a los que no han tenido covid y estamos vacunando a todas las personas, pero en teoría cuando lleguemos a tres cuartas partes de inmunidad ya no va a haber posibilidad de transmisión”, explicó.

No obstante, el subsecretario de Salud añadió que la pandemia de coronavirus puede presentar una tercera ola, incluso más fuerte de las que ya se han padecido, aun cuando ya se cumplieron 6 semanas a la baja.

Enfatizó además que la vacunación universal contra coronavirus podría extenderse hasta 2022, aunque el objetivo es terminar con el Plan Nacional de Vacunación en este año.

Ahorita llevan seis semanas en descenso el número de casos diarios y las defunciones, pero eso no significa garantía alguna de que ya va a estar en control la epidemia, ni en México, ni en ningún país del mundo”, advirtió.

MÉXICO SUPERÓ LAS 196 MIL DEFUNCIONES

En México la cifra de muertes por covid-19 aumentó a 196 mil 606 por el reporte de 698 decesos.

Los casos confirmados acumulados ascendieron a 2 millones 182 mil 188 debido a la ocurrencia de 6 mil 726 nuevos contagios.

Existen 36 mil 273 casos activos estimados y un millón 724 mil 794 personas que se han recuperado de la enfermedad.

A nivel nacional la ocupación en camas generales es del 23 por ciento y en camas con ventilador es del 27 por ciento.

VACUNACIÓN CONTRA COVID-19

Al corte del 18 de marzo, se han aplicado cuatro millones 947 mil 552 vacunas contra coronavirus.

Del total, 3 millones 447 mil 555 corresponden a la primera dosis aplicada a los adultos mayores y 36 mil 851 a la segunda dosis en 1,086 municipios del país.

Mientras 835 mil 732 vacunas corresponden a trabajadores de la salud que recibieron su primera dosis y 592 mil 522 a la aplicación de una segunda dosis, con lo cual, ya se completó su esquema de vacunación.

Asimismo, 17 mil 429 representan la segunda dosis que recibieron maestros de Campeche.

Se han reportado 11 mil 947 casos de reacciones adversas a las vacunas, 91 de estos han sido graves, por lo que 14 personas están hospitalizadas.